Halter droht Gefängnis
Löwin brach aus und attackierte Kind in Thailand
In Thailand ist eine Löwin in privater Haltung ausgebrochen und hat einen Buben attackiert. Das Kind war auf dem Heimweg vom Spielen mit Freundinnen und Freunden, als es von der Raubkatze angegriffen wurde.
Es wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Behörden fingen die Löwin ein, die ihrem Besitzer entlaufen war. Dem Halter drohen nun eine Geldstrafe und bis zu sechs Monate Haft. Über den Vorfall informierte die thailändische Wildpark-Behörde am Sonntag.
Das Halten von Löwen ist in dem asiatischen Land grundsätzlich legal und wird seit mehreren Jahren immer beliebter. Inzwischen leben fast 500 Löwen in Tierparks, Zuchtfarmen und privaten Haushalten.
