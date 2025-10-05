Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleinkinder und Baby

Flammen in Müllraum: Feuerwehr rettet 44 Bewohner

Kärnten
05.10.2025 11:56
Die geretteten Mieter wurden während dem Löscheinsatz von Rettung und Feuerwehr betreut.
Die geretteten Mieter wurden während dem Löscheinsatz von Rettung und Feuerwehr betreut.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Dramatische Szenen Samstagabend in Spittal an der Drau: Aufgrund eines Feuers im Erdgeschoß mussten insgesamt 44 Bewohner eines Mehrparteienhauses evakuiert werden.

0 Kommentare

Feueralarm Samstagabend gegen 20.20 Uhr in Spittal an der Drau: Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses hatte im Müllraum der Anlage einen Brand wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt. Umgehend rückten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spittal mit vier Fahrzeugen und 23 Mann in die 10.-Oktober-Straße aus.

Wie sich beim Eintreffen der Florianis wenige Minuten später herausstellte, waren aus noch unbekannter Ursache mehrere große Müllcontainer in Brand geraten - was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Weswegen der Einsatzleiter auch in der Sekunde die Evakuierung der über dem Müllraum befindlichen Wohnungen anordnete. 

Wohnungstür aufgebrochen
Und so wurden in Folge insgesamt 44 Bewohner (darunter auch Kleinkinder sowie eine Mutter mit einem Säugling und gehbehinderte Personen) aus rund 20 Wohnungen ins sichere Freie gerettet. Eine Tür musste aufgebrochen werden, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich eine Person in der Wohnung befindet. Der Mieter war allerdings nicht zu Hause.

Während der Löscharbeiten wurden die evakuierten Bewohner vom Rettungsdienst gemeinsam mit der Feuerwehr betreut. „Brand aus“ schließlich nach rund zwei Stunden – danach durften die allesamt unverletzten Mieter wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren.

Ermittlungen laufen
Durch das Feuer wurden insgesamt acht Müllcontainer und zwei Mülltonnen beschädigt beziehungsweise völlig zerstört. Weiters wurden der Müllraum selbst und die Außenfassade durch die Rauchentwicklung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen!

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
114.496 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
100.945 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
91.175 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
893 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
852 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Kärnten
Kleinkinder und Baby
Flammen in Müllraum: Feuerwehr rettet 44 Bewohner
Zur Leinenpflicht
„Viele haben ihre Hunde einfach nicht im Griff“
„Krone“-Interview
Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten
Krone Plus Logo
Neue Offensive
Wie Kärntner Bezirke sicher gemacht werden sollen
Krone Plus Logo
Das Nationalteam ruft
Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf