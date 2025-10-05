Flammen in Müllraum: Feuerwehr rettet 44 Bewohner

Wohnungstür aufgebrochen

Und so wurden in Folge insgesamt 44 Bewohner (darunter auch Kleinkinder sowie eine Mutter mit einem Säugling und gehbehinderte Personen) aus rund 20 Wohnungen ins sichere Freie gerettet. Eine Tür musste aufgebrochen werden, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich eine Person in der Wohnung befindet. Der Mieter war allerdings nicht zu Hause.