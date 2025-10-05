Flammen in Müllraum: Feuerwehr rettet 44 Bewohner

Dramatische Szenen Samstagabend in Spittal an der Drau: Aufgrund eines Feuers im Erdgeschoß mussten insgesamt 44 Bewohner eines Mehrparteienhauses evakuiert werden.
Feueralarm Samstagabend gegen 20.20 Uhr in Spittal an der Drau: Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses hatte im Müllraum der Anlage einen Brand wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt. Umgehend rückten die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spittal mit vier Fahrzeugen und 23 Mann in die 10.-Oktober-Straße aus.
Wie sich beim Eintreffen der Florianis wenige Minuten später herausstellte, waren aus noch unbekannter Ursache mehrere große Müllcontainer in Brand geraten - was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Weswegen der Einsatzleiter auch in der Sekunde die Evakuierung der über dem Müllraum befindlichen Wohnungen anordnete.
Wohnungstür aufgebrochen
Und so wurden in Folge insgesamt 44 Bewohner (darunter auch Kleinkinder sowie eine Mutter mit einem Säugling und gehbehinderte Personen) aus rund 20 Wohnungen ins sichere Freie gerettet. Eine Tür musste aufgebrochen werden, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich eine Person in der Wohnung befindet. Der Mieter war allerdings nicht zu Hause.
Während der Löscharbeiten wurden die evakuierten Bewohner vom Rettungsdienst gemeinsam mit der Feuerwehr betreut. „Brand aus“ schließlich nach rund zwei Stunden – danach durften die allesamt unverletzten Mieter wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren.
Ermittlungen laufen
Durch das Feuer wurden insgesamt acht Müllcontainer und zwei Mülltonnen beschädigt beziehungsweise völlig zerstört. Weiters wurden der Müllraum selbst und die Außenfassade durch die Rauchentwicklung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen!
