„Viele haben ihre Hunde einfach nicht im Griff“

Für eine komplette Hundeleinenpflicht ist Nina Weger nicht: „Ich lasse meine Hündin Kira beim Spaziergang im Wald frei herumlaufen, weil sie nicht auf das Wild reagiert. Am Radweg, auf Straßen, in der Nähe von Menschen ist sie an der Leine“, so die Maltatalerin, die hinzufügt: „Es gibt aber viele, die ihre Vierbeiner nicht im Griff haben. Die Tiere können dann einem Reh oder Hasen nachlaufen – was natürlich keineswegs geduldet werden darf.“