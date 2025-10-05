Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zur Leinenpflicht

„Viele haben ihre Hunde einfach nicht im Griff“

Kärnten
05.10.2025 10:01
Für den Schutz der Wildtiere und weidenden Kühe auf Almen und Wiesen sollen Hunde nun ganzjährig ...
Für den Schutz der Wildtiere und weidenden Kühe auf Almen und Wiesen sollen Hunde nun ganzjährig an die Leine. Doch bei diesem Thema gehen die Meinungen ziemlich auseinander.(Bild: Elisa Aschbacher)

Umstritten ist die geplante ganzjährige Hundeleinenpflicht. Nachdem Tierschützer diese Verordnung heftig kritisierten, melden sich Hundebesitzer und Befürworter zu Wort. 

0 Kommentare

Dass Hunde ganzjährig an die Leine sollen, damit sind Tierschützer nicht einverstanden (wir haben berichtet). Konkret geht es um die geplante Verordnung von Jagdreferent und LH-Stv. Martin Gruber.

Doch Landwirte und Jäger sehen das anders: „Die Leute gehen mit ihren freilaufenden Hunden auf unseren Feldern spazieren, die Tiere hinterlassen nicht selten Kot. Zudem werden die Kühe auf das Haustier aufmerksam“, erklärt ein Bauer seine Sicht. „Auch wenn der Hund nur spielen möchte, die Rinder sehen das als Gefahr für ihre Kälber – es ist schon genug passiert!“, verweist der Landwirt auf Kuhattacken auf Almen.

Hunde werden auf Wiesen und Feldern gern abgeleint.
Hunde werden auf Wiesen und Feldern gern abgeleint.(Bild: Elisa Aschbacher)


Das unterstreicht Elisabeth Schaschl von der Landwirtschaftskammer einmal mehr: „Auf Wiesen und Weiden gilt ganzjährig kein freies Betretungsrecht. Diese Flächen stehen im Privateigentum, dienen der Produktion von Lebensmitteln für uns alle und sind keine Freilaufzonen für Hunde, die leider viel zu häufig die Futtergrundlage unserer Tiere mit ihrem Kot verschmutzen. Zudem führt die Beunruhigung durch freilaufende Hunde im Wald zu Wildschäden.“ Sie begrüßt deshalb die geplante Verordnung als Schritt in die richtige Richtung.

Hundebesitzer zu Wort
Selbst Hundebesitzerin Daniela Stonig aus dem Liesertal befürwortet die geplante Leinenpflicht: „Sie sorgt für mehr Sicherheit, weil sie verhindert, dass Hunde unkontrolliert auf Menschen oder andere Tiere zulaufen und dadurch Angst oder Verletzungen verursachen.“

Lesen Sie auch:
Hunde sollen in Wäldern nicht mehr ohne Leine laufen dürfen – auch außerhalb der Brut- und ...
Neue Hundeverordnung
„Ganzjährige Leinenpflicht ist Tierquälerei!“
04.10.2025

Für eine komplette Hundeleinenpflicht ist Nina Weger nicht: „Ich lasse meine Hündin Kira beim Spaziergang im Wald frei herumlaufen, weil sie nicht auf das Wild reagiert. Am Radweg, auf Straßen, in der Nähe von Menschen ist sie an der Leine“, so die Maltatalerin, die hinzufügt: „Es gibt aber viele, die ihre Vierbeiner nicht im Griff haben. Die Tiere können dann einem Reh oder Hasen nachlaufen – was natürlich keineswegs geduldet werden darf.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
109.474 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
91.863 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
88.729 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
801 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Kärnten
Zur Leinenpflicht
„Viele haben ihre Hunde einfach nicht im Griff“
„Krone“-Interview
Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten
Krone Plus Logo
Neue Offensive
Wie Kärntner Bezirke sicher gemacht werden sollen
Krone Plus Logo
Das Nationalteam ruft
Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung
„Krone“-Herzensmensch
Bei ihr finden verletzte Vögel wieder Hoffnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf