„Das ist tough!“ Auer verliert Titel im Finish

„Das ist tough“

„Es war eigentlich die perfekte Saison. Dass man dann nicht gewinnt, ist tough“, stöhnte Auer danach. Schon 2022 hatte er sich in der DTM mit Platz zwei zufriedengeben müssen, auch damals hatte er vor dem letzten Rennen Titelhoffnungen gehegt. Der Südafrikaner Sheldon van der Linde brachte aber letztlich elf Punkte Vorsprung ins Trockene. Auer nahm es sportlich. „Ich nehme coole Momente mit und habe viel gelernt“, betonte er. Ob man ihn auch 2026 wieder in DTM sieht, blieb offen. „Wir werden sehen.“