Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dramatischer Endspurt

„Das ist tough!“ Auer verliert Titel im Finish

Motorsport
05.10.2025 15:25
(Bild: ADAC Motorsport/Gruppe C Photography)

Der DTM-Triumph bleibt für Lucas Auer weiter nur ein Traum. Als Gesamtführender ins letzte Saisonrennen gegangen, entglitt dem Tiroler Rennfahrer am Sonntag in Hockenheim der Titel in einem dramatischen Finale. 

0 Kommentare

Vier Punkte fehlten dem 31-Jährigen in der Endabrechnung auf den erstmaligen Champion Ayhancan Güven, der sich dank einer halsbrecherischen Schlussrunde auch mit dem Tagessieg belohnte. Thomas Preining rutschte vom zweiten auf den vierten Gesamtrang zurück.

(Bild: Jan Brucke)

  Güven dominierte das Rennen lange Zeit, Auer und Preining kämpften einige Plätze dahinter um den Anschluss. Das gelang nicht – auch weil die vor Mercedes-Pilot Auer liegenden Titelanwärter Jack Aitken und Jordan Pepper kurz vor dem Ende mit schwarzen Flaggen aus dem Rennen mussten, da sie zuvor ihre Penalty Laps ignoriert hatten. „Da bin ich nicht nachtragend, aber es hätte einen anderen Rhythmus bekommen können“, meinte Auer danach.

Auer in Schlussrunde kurz virtueller Titelträger
Selbst in der Schlussrunde hatte er aber noch hoffen dürfen. Nachdem Güven, gebremst vom Safety Car, von Marco Wittmann auf Platz zwei verdrängt worden war, lag Auer für wenige Sekunden auf Titelkurs. Doch Güven schlug eiskalt zurück und holte sich mit einem Gewalt-Manöver am Rasen seitlich an Wittmann vorbei die Führung zurück und brachte diese schließlich ins Ziel. Auer wurde Vierter, Preining Sechster.

(Bild: GEPA)

„Das ist tough“
„Es war eigentlich die perfekte Saison. Dass man dann nicht gewinnt, ist tough“, stöhnte Auer danach. Schon 2022 hatte er sich in der DTM mit Platz zwei zufriedengeben müssen, auch damals hatte er vor dem letzten Rennen Titelhoffnungen gehegt. Der Südafrikaner Sheldon van der Linde brachte aber letztlich elf Punkte Vorsprung ins Trockene. Auer nahm es sportlich. „Ich nehme coole Momente mit und habe viel gelernt“, betonte er. Ob man ihn auch 2026 wieder in DTM sieht, blieb offen. „Wir werden sehen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
119.360 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
108.974 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
93.817 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1010 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
910 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
892 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Motorsport
Dramatischer Endspurt
„Das ist tough!“ Auer verliert Titel im Finish
Formel 1 im Ticker
LIVE: Erste Reifenwechsel sorgen für viel Ärger
Norris gegen Piastri
„Sch*** Job!“ Kollision sorgt für McLaren-Krach
Schlinge statt Podium
Verletzter Marc Marquez meldet sich nach Sturz
MotoGP in Indonesien
Rookie feiert Premierensieg, Sorgen um Marquez

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf