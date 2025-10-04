Akkordeonverein ist besser als jede Dating-App

Im Spiel virtuos, international aufgestellt und besser als jede Dating-App: Der Akkordeonverein Saalfelden besteht schon seit einem halben Jahrhundert und feiert im Jubiläumsjahr.
Es war 1975. Vor 50 Jahren verfolgte ein junger holländischer Musiklehrer eine revolutionäre Idee. Er gründete mit 18 Schülern ein Orchester. Am 10. Oktober gab es die allererste Orchesterprobe. Und genau ein halbes Jahrhundert später wird am Jubiläumstag für das Generationen-Projekt am Akkordeon und mittlerweile weiteren Instrumente am Dorfplatz Lenzing (14.50 Uhr) ein Baum gepflanzt: „Wir wollten etwas Bleibendes“, verrät Doris Frank, Obfrau seit 2006 und Beispiel dafür, dass das Musizieren besser als jede Dating-App ist. Sie lernte ihren Mann über den Akkordeonverein kennen und lieben. Und das Paar ist mit dieser Geschichte nicht einmal das einzige.
Viele Konzertreisen über die Jahrzehnte
Die Akkordeonisten gingen über das halbe Jahrhundert schon auf viele Reisen: Deutschland, Belgien, Holland, USA, Australien, Neuseeland, Singapur, Syrien, Japan, Russland. Die Liste ist lang. Es gelang dem Vorstand, den Funken Freude für die Musik auf die Jugend überspringen zu lassen. Klassiker werden gemeinsam angestimmt: Der Radetzky Marsch oder der Kaiserwalzer dürfen nie fehlen.
Genug Nachwuchs stimmt Hits und Klassiker an
Frank: „Viele andere Orchester haben sich in der Zwischenzeit aufgelöst, weil es weniger Nachwuchs gibt.“ In Saalfelden ist das anders. Seit 2022 üben die Akkordikidd’s fleißig.
Weder Klangvolumen noch Gemeinschaftsgefühl flauen nach einem halben Jahrhundert ab. Frank: „Es werden wichtige Werte für später vermittelt.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.