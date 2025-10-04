Akkordeonverein ist besser als jede Dating-App

Es war 1975. Vor 50 Jahren verfolgte ein junger holländischer Musiklehrer eine revolutionäre Idee. Er gründete mit 18 Schülern ein Orchester. Am 10. Oktober gab es die allererste Orchesterprobe. Und genau ein halbes Jahrhundert später wird am Jubiläumstag für das Generationen-Projekt am Akkordeon und mittlerweile weiteren Instrumente am Dorfplatz Lenzing (14.50 Uhr) ein Baum gepflanzt: „Wir wollten etwas Bleibendes“, verrät Doris Frank, Obfrau seit 2006 und Beispiel dafür, dass das Musizieren besser als jede Dating-App ist. Sie lernte ihren Mann über den Akkordeonverein kennen und lieben. Und das Paar ist mit dieser Geschichte nicht einmal das einzige.