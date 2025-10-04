Vorteilswelt
Jubiläum in Saalfelden

Akkordeonverein ist besser als jede Dating-App

Salzburg
04.10.2025 13:30
Schon 50 Jahre: Geburtstagsjubel beim Akkordeonverein
Schon 50 Jahre: Geburtstagsjubel beim Akkordeonverein(Bild: Akkordeonverein Saalfelden)

Im Spiel virtuos, international aufgestellt und besser als jede Dating-App: Der Akkordeonverein Saalfelden besteht schon seit einem halben Jahrhundert und feiert im Jubiläumsjahr. 

0 Kommentare

Es war 1975. Vor 50 Jahren verfolgte ein junger holländischer Musiklehrer eine revolutionäre Idee. Er gründete mit 18 Schülern ein Orchester. Am 10. Oktober gab es die allererste Orchesterprobe. Und genau ein halbes Jahrhundert später wird am Jubiläumstag für das Generationen-Projekt am Akkordeon und mittlerweile weiteren Instrumente am Dorfplatz Lenzing (14.50 Uhr) ein Baum gepflanzt: „Wir wollten etwas Bleibendes“, verrät Doris Frank, Obfrau seit 2006 und Beispiel dafür, dass das Musizieren besser als jede Dating-App ist. Sie lernte ihren Mann über den Akkordeonverein kennen und lieben. Und das Paar ist mit dieser Geschichte nicht einmal das einzige.

Viele Konzertreisen über die Jahrzehnte
Die Akkordeonisten gingen über das halbe Jahrhundert schon auf viele Reisen: Deutschland, Belgien, Holland, USA, Australien, Neuseeland, Singapur, Syrien, Japan, Russland. Die Liste ist lang. Es gelang dem Vorstand, den Funken Freude für die Musik auf die Jugend überspringen zu lassen. Klassiker werden gemeinsam angestimmt: Der Radetzky Marsch oder der Kaiserwalzer dürfen nie fehlen.

Genug Nachwuchs stimmt Hits und Klassiker an
Frank: „Viele andere Orchester haben sich in der Zwischenzeit aufgelöst, weil es weniger Nachwuchs gibt.“ In Saalfelden ist das anders. Seit 2022 üben die Akkordikidd’s fleißig.

Weder Klangvolumen noch Gemeinschaftsgefühl flauen nach einem halben Jahrhundert ab. Frank: „Es werden wichtige Werte für später vermittelt.“

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Salzburg

