Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meteorologe verrät:

„Der Altweibersommer könnte heuer ausfallen“

Salzburg
05.10.2025 07:00
Spaziergänge in der Sonne werden kommende Woche selten möglich sein.
Spaziergänge in der Sonne werden kommende Woche selten möglich sein.(Bild: Tröster Andreas)

Der September war heuer unbeständig, aber wärmer als gewöhnlich. Den Trend für die kommenden Wochen gibt allerdings ein kalter Start in den Oktober vor. Derzeit ist ein Nordseetief im Anmarsch, das Kälte und Regen nach Salzburg bringt. 

0 Kommentare

Goldene Herbsttage, angenehmes Wetter und bei Sonne gemütlich flanieren – genau das dürfte es heuer nicht geben, wie Geosphere-Meteorologe Alexander Ohms der „Krone“ verrät: „Laut aktueller Wettertrends könnte der Altweibersommer im Oktober komplett ausfallen.“

Hitze, Sonne, Sommertage

Kältepol: Radstadt (8. September) mit 3,6°C

Hitzepol: Stadt Salzburg (20. September) mit 30,5°C

Sonnigster Ort: St. Veit im Pongau mit 164 h.

Trübster Ort: Rauris mit 118 h.

Max. Sommertage >25°C: Acht in Salzburg-Freisaal, Salzburg-Flughafen, Lofer und Abtenau.

Max. Hitzetage >30°C: Je einer in Salzburg-Freisaal und Salzburg-Flughafen.

Ungewöhnlich ist, dass viele heuer bereits zum Eiskratzer greifen mussten – sogar in den Randbereichen der Stadt Salzburg. Im Lungau wurden zudem bereits Minus fünf Grad Celsius gemessen.

Regen, Wind und Tageslicht

Nassester Ort: 139mm St. Johann im Pongau

Trockenster Ort: 60mm in Mattsee

Stärkste Windböe im Tal: 76 km/h Salzburg-Flughafen

Stärkste Windböe am Berg: 112 km/h Rudolfshütte

Tageslicht am 1.9.2025: 13 Stunden und 22 Minuten

Tageslicht am 30.9.2025: Elf Stunden und 43 Minuten

Dabei sei der September, der vielen ja schon kalt und trüb vorgekommen ist, eigentlich zu warm für die Jahreszeit gewesen. „Salzburgweit war das im Schnitt ein Plus von 1,5 Grad, in der Stadt Salzburg von einem Grad, im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020“, so Ohms.

Was viele nicht im Blick haben, ist, dass auch in der Nacht gemessen wird. Und da bekommen viele Menschen die höheren Temperaturen kaum mit.

Lesen Sie auch:
Bei Gästen und Einheimischen seit den 80ern beliebt: die Sommerrodelbahn in Saalfelden
Sommerbahn bleibt
Erster Winter ohne Rodelspaß am Biberg Saalfelden
03.10.2025
Sauna öffnet heute
Aqua Salza: Bad für 30.000 Kinder in der Region
03.10.2025
Großbaustelle
Kältemaschine „flog“ per Kran über Festspielhäuser
03.10.2025

Aktuell ist ein Nordseetief im Anmarsch auf Salzburg, das Kälte und Regen mitbringt. Dennoch ist es zu früh, um zu sagen, ob der Winter schneereich wird.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
100.722 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
86.433 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Österreich
Pensionistin hat ihren Lebenswillen verloren
84.047 mal gelesen
Der Peiniger der Rentnerin – ein 26-jähriger Afghane – ist jetzt in U-Haft. Er hat bereits ein ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
744 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf