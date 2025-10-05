„Der Altweibersommer könnte heuer ausfallen“

Dabei sei der September, der vielen ja schon kalt und trüb vorgekommen ist, eigentlich zu warm für die Jahreszeit gewesen. „Salzburgweit war das im Schnitt ein Plus von 1,5 Grad, in der Stadt Salzburg von einem Grad, im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020“, so Ohms.