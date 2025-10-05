„Der Altweibersommer könnte heuer ausfallen“

Der September war heuer unbeständig, aber wärmer als gewöhnlich. Den Trend für die kommenden Wochen gibt allerdings ein kalter Start in den Oktober vor. Derzeit ist ein Nordseetief im Anmarsch, das Kälte und Regen nach Salzburg bringt.
Goldene Herbsttage, angenehmes Wetter und bei Sonne gemütlich flanieren – genau das dürfte es heuer nicht geben, wie Geosphere-Meteorologe Alexander Ohms der „Krone“ verrät: „Laut aktueller Wettertrends könnte der Altweibersommer im Oktober komplett ausfallen.“
Kältepol: Radstadt (8. September) mit 3,6°C
Hitzepol: Stadt Salzburg (20. September) mit 30,5°C
Sonnigster Ort: St. Veit im Pongau mit 164 h.
Trübster Ort: Rauris mit 118 h.
Max. Sommertage >25°C: Acht in Salzburg-Freisaal, Salzburg-Flughafen, Lofer und Abtenau.
Max. Hitzetage >30°C: Je einer in Salzburg-Freisaal und Salzburg-Flughafen.
Ungewöhnlich ist, dass viele heuer bereits zum Eiskratzer greifen mussten – sogar in den Randbereichen der Stadt Salzburg. Im Lungau wurden zudem bereits Minus fünf Grad Celsius gemessen.
Nassester Ort: 139mm St. Johann im Pongau
Trockenster Ort: 60mm in Mattsee
Stärkste Windböe im Tal: 76 km/h Salzburg-Flughafen
Stärkste Windböe am Berg: 112 km/h Rudolfshütte
Tageslicht am 1.9.2025: 13 Stunden und 22 Minuten
Tageslicht am 30.9.2025: Elf Stunden und 43 Minuten
Dabei sei der September, der vielen ja schon kalt und trüb vorgekommen ist, eigentlich zu warm für die Jahreszeit gewesen. „Salzburgweit war das im Schnitt ein Plus von 1,5 Grad, in der Stadt Salzburg von einem Grad, im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020“, so Ohms.
Was viele nicht im Blick haben, ist, dass auch in der Nacht gemessen wird. Und da bekommen viele Menschen die höheren Temperaturen kaum mit.
Aktuell ist ein Nordseetief im Anmarsch auf Salzburg, das Kälte und Regen mitbringt. Dennoch ist es zu früh, um zu sagen, ob der Winter schneereich wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.