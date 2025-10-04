Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater-Schnellcheck

Was Sie wissen müssen: Homo Faber von Max Frisch

Salzburg
04.10.2025 16:00
(Bild: Krone KREATIV/Tschepp, stock.adobe.com)

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu Homo Faber von Max Frisch.

0 Kommentare

Worum geht’s? Im Landestheater trifft heute ein Kontrollmensch auf Kontrollverlust: „Homo Faber“ zerlegt Technikgläubigkeit, männliche Blindstellen und die Illusion, man könne das Leben wie ein Projekt managen.

Handlung: Walter Faber, nüchterner Ingenieur und Muster-Rationalist, gerät auf Reisen aus der Bahn. Nach einer Notlandung in der mexikanischen Wüste trifft er zufällig auf Herbert, den Bruder seines früheren Freundes Joachim, der Fabers Jugendliebe Hanna geheiratet hat. Kurz darauf bucht Faber eine Schiffsreise nach Europa und begegnet an Deck der viel jüngeren Elisabeth, genannt Sabeth.

Aus Flirt wird Liebe. Gemeinsam trampen sie durch Frankreich und Italien Richtung Athen, zu Sabeths Mutter, die, wie sich herausstellt, Hanna ist; damit ist Faber Sabeths Vater. Die nächste Katastrophe folgt am Strand, als Sabeth von einer Schlange gebissen wird und stürzt. Zwar erhält sie ein Gegengift, doch weil Faber vergisst, den Sturz zu erwähnen, erliegt sie einer Schädelfraktur. Nach ihrem Tod beschließt Faber, seinen Beruf aufzugeben und zu Hanna zu ziehen. Als bei ihm Magenkrebs diagnostiziert wird, bleibt nur späte, schmerzhafte Selbstbefragung.

Lesen Sie auch:
Der Opern-Schnellcheck von Larissa Schütz
Opern-Schnellcheck
Was Sie wissen müssen: Don Giovanni von Mozart
20.09.2025
Opern-Schnellcheck
„Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau
27.08.2025

Angeberwissen für die Pause: „Homo faber“ ist nicht nur eine Figur, sondern auch ein Begriff der Anthropologie: der Mensch als Handwerker. Er denkt nicht nur, er stellt auch her. Max Frisch verkörperte das wörtlich: Bevor er schrieb, arbeitete er als Architekt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
200.907 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.638 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
865 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf