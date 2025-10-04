Was Sie wissen müssen: Homo Faber von Max Frisch

Aus Flirt wird Liebe. Gemeinsam trampen sie durch Frankreich und Italien Richtung Athen, zu Sabeths Mutter, die, wie sich herausstellt, Hanna ist; damit ist Faber Sabeths Vater. Die nächste Katastrophe folgt am Strand, als Sabeth von einer Schlange gebissen wird und stürzt. Zwar erhält sie ein Gegengift, doch weil Faber vergisst, den Sturz zu erwähnen, erliegt sie einer Schädelfraktur. Nach ihrem Tod beschließt Faber, seinen Beruf aufzugeben und zu Hanna zu ziehen. Als bei ihm Magenkrebs diagnostiziert wird, bleibt nur späte, schmerzhafte Selbstbefragung.