Austria Salzburg siegt im Duell der Aufsteiger

Nach dem Seitenwechsel gaben die Violetten etwas mehr den Ton an und kamen in weiterer Folge zum nächsten Treffer. Nach einem Foul an Daniel Bares durch den Ex-Saalfeldener und Ex-Lieferinger Luan verwertete Cosgun den fälligen Elfmeter zum 3:2. Ab der gelb-roten Karte für Wels-Spieler Michael Brugger war die Partie endgültig zugunsten des Salzburger Aufteigers gelaufen. Nicht aber für Christian Gebauer. Der frühere Bundesliga-Kicker, der auch in Deutschland viel Erfahrung sammelte, stellte in Minute 85 den 4:2-Endstand her.