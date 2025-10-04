Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der 2. Liga

Austria Salzburg siegt im Duell der Aufsteiger

Salzburg
04.10.2025 16:25
Christian Gebauer (re.) und Denizcan Cosgun trugen sich beim Heimsieg von Austria Salzburg in ...
Christian Gebauer (re.) und Denizcan Cosgun trugen sich beim Heimsieg von Austria Salzburg in die Torschützenliste ein.(Bild: GEPA)

Nach vier Partien ohne Sieg konnte Austria Salzburg in der 2. Liga wieder über einen vollen Erfolg jubeln. Die Maxglaner gewannen am neunten Spieltag daheim gegen Aufsteiger Hertha Wels verdient mit 4:2. 

0 Kommentare

Sich endlich wieder belohnen – das stand bei Austria Salzburg am neunten Spieltag der 2. Liga ganz oben auf der Agenda. Die Maxglaner empfingen im zum fünften Mal in Folge ausverkauften Max Aicher Stadion Hertha Wels zum Duell der Aufsteiger und lagen nach einer Viertelstunde mit 0:1. Paul Gobara hatte die Oberösterreicher mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in Führung gebracht. Die Austria fing sich aber schnell und gab die Antwort.

Paul Lipczsinki köpfte nach einer Ecke von Christian Gebauer zum Ausgleich ein (19.). 17 Minuten später netzte der Vorlagengeber nach einer Flanke von Denizcan Cosgun selbst schön ein – 2:1. 

Elfer und Platzverweis brachten Entscheidung
Wie schon in den Vorwochen – Ausnahme das 0:0 in Bregenz – bekamen die Hausherren aber wieder einen zweiten Treffer. Sebastian Feyrer köpfte völlig unbedrängt im Fünfmeterraum zum 2:2. ein. Damit ging es auch in die Pause. 

Lesen Sie auch:
Luka-Nils Sandmayr (re.) ist ein wichtiger Bestandteil der Austria.
Luka Sandmayr
Violettes Urgestein: „Kein großer Unterschied“
04.10.2025

Nach dem Seitenwechsel gaben die Violetten etwas mehr den Ton an und kamen in weiterer Folge zum nächsten Treffer. Nach einem Foul an Daniel Bares durch den Ex-Saalfeldener und Ex-Lieferinger Luan verwertete Cosgun den fälligen Elfmeter zum 3:2. Ab der gelb-roten Karte für Wels-Spieler Michael Brugger war die Partie endgültig zugunsten des Salzburger Aufteigers gelaufen. Nicht aber für Christian Gebauer. Der frühere Bundesliga-Kicker, der auch in Deutschland viel Erfahrung sammelte, stellte in Minute 85 den 4:2-Endstand her. 

Austria Salzburg steht nach dem neunten Spieltag nun auf Platz zehn. Der erste Abstiegsrang (Platz 14) ist bereits sieben Punkte entfernt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
202.844 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.684 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
867 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf