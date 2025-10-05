Nach Monsterprogramm wartet Gegner in Kragenweite

Die vergangenen Wochen hatten es für Salzburg in der Frauen-Bundesliga in sich. Mit St. Pölten, der Vienna, Sturm Graz und Austria Wien hatte das junge Salzburger Team die besten vier Teams der vergangenen Saison in vier Wochen vor der Brust. Während das Team von Trainer Dusan Pavlovic großteils sehr gut mithielt, aber dennoch verlor, setzte es gegen die Austria sogar eine 0:6-Klatsche. „Solche Partien sind super Lernmomente für unser junges Team“, sagte der Coach im Anschluss daran.