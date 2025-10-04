Edelfan brachte Austria Salzburg wieder Glück

2001 in Austria Salzburg verliebt

Nachdem Christian Gebauer die Violetten in Führung gebracht hatte, grinste Fitz, der südlich der Küstenstadt Wollongong wohnt, zufrieden: „Meistens bringe ich der Austria Glück.“ Seit 2001 ist er Fan des Vereins. In einer Salzburger Bar hatte er Fans kennengelernt, besuchte am Tag darauf ein Spiel – und verliebte sich. Im Schnitt versucht der „Australianer“ alle zwei Jahre da zu sein. „Hierherzukommen ist für mich wie eine Pilgerfahrt. Meine Familie hält mich aber für verrückt“, lachte Fitz, der als Sicherheitsmann arbeitet. Meistens in der Nacht. „Da kann ich die Spiele dann gut im Internet verfolgen.“