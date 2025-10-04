Nach Trump-Ultimatum: Hamas will „alles klären“

Angriffe gehen trotz Trump-Appell weiter

Nach der Forderung Trumps an Israel, die Bombardierung des Gazastreifens sofort zu beenden, gehen die israelischen Luftangriffe dort nach palästinensischen Angaben aber bisher weiter. Aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen hieß es am Samstag, bei mehreren Luftangriffen in der Stadt Gaza habe es am Morgen Tote und Verletzte gegeben. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Angriffen.