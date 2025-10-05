Warum Feller das Skifahren immer besser gefällt

Schon seit 13 Jahren ist Manuel Feller (32) auf den Weltcup-Pisten unterwegs - und immer noch brennt beim Tiroler das Feuer für das Duell auf Schnee mit Toren & Stoppuhr. Mit der „Kronenzeitung“ sprach der Slalom-Weltcupkugel-Gewinner von 2024 über die kommende Ski-Saison.