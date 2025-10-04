Vorteilswelt
Wollte Anzeige machen

Autolenkerin fuhr mit 1,1 Promille zur Polizei

Oberösterreich
04.10.2025 19:00
Der Alkotest schlug bei der Frau an. (Symbolbild)
Der Alkotest schlug bei der Frau an. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Das war vielleicht nicht die allerbeste Idee. In Windischgarsten (Oberösterreich) wollte eine 35-Jährige beim örtlichen Polizeiposten eine Anzeige machen und bekam dann selber eine. Der Grund: Sie war stark alkoholisiert mit dem Auto zum Posten gefahren.

Weil sie eine Anzeige machen wollte, fuhr die 35-Jährige aus Spital am Pyhrn am Freitag gegen 20 Uhr mit dem Auto auf die Polizeidienststelle nach Windischgarsten. Dort angekommen, stellten die Beamten bei der Frau allerdings recht schnell einen intensiven Alkoholgeruch fest.

Führerschein ist weg
Die 35-Jährige musste einen Alkotest machen, der prompt 1,1 Promille zeigte. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt bzw. die Heimfahrt wurde ihr natürlich auch gleich untersagt. Sie wurde selbst angezeigt.

