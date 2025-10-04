Autolenkerin fuhr mit 1,1 Promille zur Polizei

Das war vielleicht nicht die allerbeste Idee. In Windischgarsten (Oberösterreich) wollte eine 35-Jährige beim örtlichen Polizeiposten eine Anzeige machen und bekam dann selber eine. Der Grund: Sie war stark alkoholisiert mit dem Auto zum Posten gefahren.
Weil sie eine Anzeige machen wollte, fuhr die 35-Jährige aus Spital am Pyhrn am Freitag gegen 20 Uhr mit dem Auto auf die Polizeidienststelle nach Windischgarsten. Dort angekommen, stellten die Beamten bei der Frau allerdings recht schnell einen intensiven Alkoholgeruch fest.
Führerschein ist weg
Die 35-Jährige musste einen Alkotest machen, der prompt 1,1 Promille zeigte. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt bzw. die Heimfahrt wurde ihr natürlich auch gleich untersagt. Sie wurde selbst angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.