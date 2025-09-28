Junger Alkolenker (21) floh vor Polizei aus Linz

Weil er mitten in der Nacht auf der Busspur der Linzer Eisenbahnbrücke die Donau überquerte, fiel ein 21-jähriger Autofahrer den Polizisten auf. Anstatt anzuhalten versuchte der junge Mann, aus Linz zu fliehen, bevor er bei einer Autobahnauffahrt verunfallte. Er hatte 1,4 Promille, sein Vater brachte ihn ins Spital.
Eine Linzer Polizeistreife wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 2:45 Uhr auf der Eisenbahnbrücke auf ein Auto aufmerksam, das auf der Busspur der Brücke entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Da der Lenker auf die Anhaltezeichen nicht reagierte und seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, wurde die Nachfahrt aufgenommen.
Bei Auffahrt Auhof war Schluss
Das Fahrzeug fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Linken Brückenstraße Richtung Freistädter Straße stadtauswärts und setzte schließlich seine Flucht auf der A7 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Der Flüchtende beschleunigte sein Fahrzeug noch stärker und prallte schließlich im Bereich der Ausfahrt Auhof gegen die Leitschiene.
Wollte nicht ins Krankenhaus
Der 21-jährige, unbestimmten Grades verletzte Lenker aus Altenberg bei Linz lehnte eine Fahrt mit der Rettung in das Krankenhaus partout ab. Ein Alkotest ergab 1,4 Promille. Erst als sein Vater zum Unfallort kam, ließ sich der Sohn von ihm in das Kepler Uniklinikum bringen.
