Junger Alkolenker (21) floh vor Polizei aus Linz

Wollte nicht ins Krankenhaus

Der 21-jährige, unbestimmten Grades verletzte Lenker aus Altenberg bei Linz lehnte eine Fahrt mit der Rettung in das Krankenhaus partout ab. Ein Alkotest ergab 1,4 Promille. Erst als sein Vater zum Unfallort kam, ließ sich der Sohn von ihm in das Kepler Uniklinikum bringen.