Altbauer stürzte bei Sanierungsarbeiten ab

Bei Aufprall schwer verletzt

Dabei stürzte er rund 3,5 Meter auf den darunter befindlichen Betonboden. Sein Sohn, der ebenfalls im Bauernhaus wohnt, sah diesen Vorfall mit an und setzte die Rettungskette in Gang. Der 72-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und durch das Rote Kreuz erstversorgt. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.