Altbauer stürzte bei Sanierungsarbeiten ab

Der Sohn musste zusehen, wie sein Vater abstürzte. Passiert ist der schwere Arbeitsunfall am Samstagvormittag in Jeging im Innviertel. Ein Altbauer hatte beim Sanieren des Hofes mitgeholfen, als er aus dem Fenster im ersten Stock stürzte. Er überlebte schwer verletzt.
Der 72-Jährige aus Jeging war mit seinem 42-jährigen Sohn bei Umbauarbeiten am Bauernhaus beschäftigt. Dabei lud der 72-Jährige im ersten Stock des Hauses Styroporplatten, die auf einem Frontlader mit einem Traktor hochgehoben wurden, durch ein geöffnetes bodentiefes Fenster ins Innere des Gebäudes.
Bei Aufprall schwer verletzt
Dabei stürzte er rund 3,5 Meter auf den darunter befindlichen Betonboden. Sein Sohn, der ebenfalls im Bauernhaus wohnt, sah diesen Vorfall mit an und setzte die Rettungskette in Gang. Der 72-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und durch das Rote Kreuz erstversorgt. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.
