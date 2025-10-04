Vorteilswelt
Technischer Defekt

Hütte in Gärtnerei wurde ein Raub der Flammen

Oberösterreich
04.10.2025 14:00
Die Flammen hatten das Gebäude schon erfasst
Die Flammen hatten das Gebäude schon erfasst(Bild: FF Ottnang am Hausruck)

Zu retten gab´s da nicht mehr viel, als in der Nacht zum Samstag eine Hütte in einer Gärtnerei in Ottnang am Hausruck in Flammen aufging. Vier Feuerwehren konnten den Vollbrand aber rasch unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt.

Ein technischer Defekt bei einem Gerät in der Hütte der Gärtnerei war das Feuer ausgebrochen und hatte rasch um sich gegriffen. „Beim Eintreffen stand die Hütte schon in Vollbrand“, meldete die Feuerwehr Ottnang, die mit drei weiteren Wehren angerückt war.

(Bild: FF Ottnang am Hausruck)
(Bild: FF Ottnang am Hausruck)
(Bild: FF Ottnang am Hausruck)
(Bild: FF Ottnang am Hausruck)

Zu retten gab´s zwar nichts mehr, aber zumindest konnten die Helfer mit einem schnellen Angriff aus zwei Löschrohren die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die bereits aufgebaute Zubringerleitung musste gar nicht mehr in Betrieb genommen werden. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz wieder vorbei.

