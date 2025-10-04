Nur zwei Sirenen blieben beim Probealarm stumm

Der Probealarm am Zivilschutztag ist „geschlagen“ und beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich, wo man die 1468 Sirenen im Lande ausgelöst hat, zieht man eine durchaus positive Bilanz. Nur zwei Alarmmelder waren stumm geblieben.
Zu Mittag ging es los: Auf drei Minuten Dauerton (Warnung) folgte eine Minute auf- und abschwellendes Heulen (Gefahr steht unmittelbar bevor) und dann eine Minute Dauerton (Entwarnung). Jedes Jahr am Zivilschutztag werden diese Alarme ausgelöst, um die Bevölkerung an deren Bedeutung zu erinnern und auch gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu erproben. Im Vorjahr waren drei Sirenen ausgefallen, heuer blieben im Innviertel zwei stumm. Diese werden jetzt technisch überprüft und repariert.
Keine Probleme bei AT-Alert
Auch die Handy-Warnung AT-Alert wurde überprüft. Um 12 Uhr von Wien aus für ganz Österreich die Gefahreninformation, die am Handy noch deaktiviert werden kann. Um 12.47 Uhr schaltete die Landeswarnzentrale in Linz den „Notfallalarm“ auf Bundeslandebene scharf, dieser kann nicht vorab deaktiviert werden. Beim AT-Alert gab es laut Landeswarnzentrale keine Probleme.
