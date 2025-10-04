Nur zwei Sirenen blieben beim Probealarm stumm

Zu Mittag ging es los: Auf drei Minuten Dauerton (Warnung) folgte eine Minute auf- und abschwellendes Heulen (Gefahr steht unmittelbar bevor) und dann eine Minute Dauerton (Entwarnung). Jedes Jahr am Zivilschutztag werden diese Alarme ausgelöst, um die Bevölkerung an deren Bedeutung zu erinnern und auch gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu erproben. Im Vorjahr waren drei Sirenen ausgefallen, heuer blieben im Innviertel zwei stumm. Diese werden jetzt technisch überprüft und repariert.