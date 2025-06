Taktische Meisterleistung als Schlüssel zum Erfolg

Mit Rang vier in der U23-Klasse beim XCC-Heimweltcup in Leogang hatte Julius Scherrer für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der „Krone“ verriet er nach einer unruhigen Nacht, was der Schlüssel zum Erfolg war und was es braucht, dass es in Zukunft mit einem Engagement bei einem Profiteam klappen könnte.