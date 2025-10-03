Mir wurde berichtet, dass man sich einen Hund anschaffen muss, wenn man eine menschliche Partnerin oder einen Partner sucht. Ich suche zwar niemanden, aber dieser Rat hat sich in mein Hirn eingebrannt, und ich versuche seither seine Logik zu ergründen. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass zwei Hundehalter, die sich unbegleitet nichts zu sagen hätten, beim Spazierengehen automatisch in ein Gespräch verwickelt werden, sobald sich ihre Hunde gegenseitig beschnuppern.