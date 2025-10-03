Braucht es Hunde, um Menschen kennenzulernen?
„Keine Frage!“
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute geht es darum, ob man erstmal tierisch vorfühlen sollte, bevor man Kontakt zu neuen Menschen aufnimmt.
Mir wurde berichtet, dass man sich einen Hund anschaffen muss, wenn man eine menschliche Partnerin oder einen Partner sucht. Ich suche zwar niemanden, aber dieser Rat hat sich in mein Hirn eingebrannt, und ich versuche seither seine Logik zu ergründen. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass zwei Hundehalter, die sich unbegleitet nichts zu sagen hätten, beim Spazierengehen automatisch in ein Gespräch verwickelt werden, sobald sich ihre Hunde gegenseitig beschnuppern.
