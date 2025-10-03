Auto in Kops-Stausee versunken, Lenker vermisst

Auch Tauchroboter im Einsatz

Die Suchmaßnahmen mussten nachts vorübergehend eingestellt werden und wurden am Freitagvormittag fortgesetzt. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund einer Sichtweite von lediglich wenigen Zentimetern sowie der niedrigen Wassertemperaturen äußerst schwierig. Ein Tauchroboter ist bei der Suche im Einsatz. Bislang konnten weder das Fahrzeug noch der Lenker lokalisiert werden.