Auto in Kops-Stausee versunken, Lenker vermisst

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagabend in Vorarlberg: Ein Jäger, der mit seinem Auto über die Mauer des Kops-Stausees fuhr, stürzte ab und versank mit seinem Pkw im See. Die Suchaktion läuft noch immer.
Am Donnerstag gegen 20 Uhr ereignete sich im Bereich des Stausees Kops in Partenen ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 72-jähriger Jäger aus Vorarlberg fuhr mit seinem Pkw über die Kopserstraße in Richtung Staumauer des Kopsstausee, um über diese zu seiner Jagdhütte zu gelangen.
Ursache unklar
Dazu öffnete er mittels Schlüssel den Schranken über der Straße, welche direkt über die Staumauer verläuft. Unmittelbar nach der Überfahrt der Staumauer kam er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte über eine steile Böschung und versank in weiterer Folge im Stausee.
Ein weiterer nachkommender Jäger bemerkte wenige Minuten später das Scheinwerferlicht im Wasser und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.
Seitdem werden umfassende Suchmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem die Feuerwehren Galtür, Partenen, Landeck und Rietz, die Betriebsfeuerwehr der Illwerke sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Spezialtauchern und Telekran. Unterstützung erfolgte durch mehrere Einheiten der Wasserrettung, durch das Rote Kreuz und das Kriseninterventionsteam.
Auch Tauchroboter im Einsatz
Die Suchmaßnahmen mussten nachts vorübergehend eingestellt werden und wurden am Freitagvormittag fortgesetzt. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund einer Sichtweite von lediglich wenigen Zentimetern sowie der niedrigen Wassertemperaturen äußerst schwierig. Ein Tauchroboter ist bei der Suche im Einsatz. Bislang konnten weder das Fahrzeug noch der Lenker lokalisiert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.