Von Staumauer gestürzt

Auto in Kops-Stausee versunken, Lenker vermisst

Vorarlberg
03.10.2025 09:57
Von dieser Straße stürzte der Jäger in den See.
Von dieser Straße stürzte der Jäger in den See.(Bild: Christina Wachter, Vorarlberger Illwerke AG)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagabend in Vorarlberg: Ein Jäger, der mit seinem Auto über die Mauer des Kops-Stausees fuhr, stürzte ab und versank mit seinem Pkw im See. Die Suchaktion läuft noch immer. 

Am Donnerstag gegen 20 Uhr ereignete sich im Bereich des Stausees Kops in Partenen ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 72-jähriger Jäger aus Vorarlberg fuhr mit seinem Pkw über die Kopserstraße in Richtung Staumauer des Kopsstausee, um über diese zu seiner Jagdhütte zu gelangen.

Ursache unklar
Dazu öffnete er mittels Schlüssel den Schranken über der Straße, welche direkt über die Staumauer verläuft. Unmittelbar nach der Überfahrt der Staumauer kam er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte über eine steile Böschung und versank in weiterer Folge im Stausee.

Ein weiterer nachkommender Jäger bemerkte wenige Minuten später das Scheinwerferlicht im Wasser und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Lesen Sie auch:
An einer Radarbox tobte sich der 59-jährige Angeklagte aus – die Sache hatte aber Folgen.
Prozess in Feldkirch
Pensionist (59) zerstörte im Suff eine Radarbox
03.10.2025

Seitdem werden umfassende Suchmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem die Feuerwehren Galtür, Partenen, Landeck und Rietz, die Betriebsfeuerwehr der Illwerke sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Spezialtauchern und Telekran. Unterstützung erfolgte durch mehrere Einheiten der Wasserrettung, durch das Rote Kreuz und das Kriseninterventionsteam.

Auch Tauchroboter im Einsatz
Die Suchmaßnahmen mussten nachts vorübergehend eingestellt werden und wurden am Freitagvormittag fortgesetzt. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund einer Sichtweite von lediglich wenigen Zentimetern sowie der niedrigen Wassertemperaturen äußerst schwierig. Ein Tauchroboter ist bei der Suche im Einsatz. Bislang konnten weder das Fahrzeug noch der Lenker lokalisiert werden.

Vorarlberg
