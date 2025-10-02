Altach-Sportchef hat Wünsche zu seinem 40er

Viel Wert legt Netzer darauf, dass sich der Staff mit dem Klub Altach identifiziert. Er selbst, aber auch Martin Kobras und Sebastian Brandner sind wichtige Faktoren. Wie auch sein Koordinator Eric Orie: „Er handelt sportliche Themen hochprofessionell ab. Man spürt in jedem Gespräch die Riesenerfahrung, die er im Lauf der Jahre als Spieler, Sportchef und Trainer gesammelt hat“, sagt Netzer. Der auch klar sagt: „Jetzt läuft es ganz gut. Aber es werden wieder schwerere Zeiten kommen. Davor habe ich aber keine Angst, mit unserem starken Team werden wir das überstehen.“