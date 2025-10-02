Zaubertricks und Gänseblümchen im Landtag

Ist Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ein Magier? Laut SPÖ-Chef Mario Leiter schon: „Sie nehmen den Zauberstab, stellen eine Zauberkiste auf und sagen: Simsalabim, die Führerscheincausa ist dahin. Und wenn Sie das nicht persönlich schaffen, dann bedienen Sie sich, Herr Landeshauptmann, Ihrer Zauberlehrlinge.“ Deutliche Worte fand auch Fabienne Lackner (Neos): Auch sie wirft Wallner vor, geschwiegen zu haben – „Tage, Wochen“ – anstatt Transparenz walten zu lassen und die Dinge offen anzusprechen.