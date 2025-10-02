Weitere Zusammenlegungen in Spitälern geplant

Geburtenstation muss schließen

Es ist nicht die erste und wird wohl nicht die letzte Zusammenlegung von Stationen bleiben, die im Zuge der Spitalsreform zumindest angedacht, aber wohl auch realisiert wird. Bereits bekannt ist, dass die Geburtenstation am Landeskrankenhaus Bludenz ab 1. Jänner des kommenden Jahres Geschichte sein wird. Auch bei dieser Entscheidung, betonte Landesrätin Rüscher, gehe es um fachliche Beweggründe, nicht vordergründig um Sparmaßnahmen.