Entrümpler von Bewohner mit Schürhacken bedroht!

Zwei Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma wurden am Freitag in Wien am Gumpendorfer Gürtel Opfer eines aggressiven Hausbewohners!
Die beiden Männer (40 und 38 Jahre alt) waren laut Wiener Polizei gerade dabei, alte Möbel und Müll aus dem Keller eines Mehrparteienhauses zu entfernen, als plötzlich ein Nachbar auftauchte – und komplett ausrastete.
Bei dem Bewohner handelte es sich um einen 35 Jahre alten Serben. Er soll die Arbeiter zunächst beschimpft und dann sogar mit einem Schürhaken und einer Handsäge bedroht haben (siehe Foto oben)!
Bewohner in Justizanstalt gebracht
Die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten den aufgebrachten Mann schließlich festnehmen. Im Keller wurden die gefährlichen Werkzeuge sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der mutmaßliche Angreifer in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Arbeiter kamen mit dem Schrecken davon.
Kommentare
