Zwei Tote nach Schüssen in Problemviertel Nizzas

Die Präfektur teilte mit, dass eine Untersuchung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande laufe. Die Tatverdächtigen sind laut französischen Medien noch auf der Flucht, nach ihnen wird gefahndet. Nach dem Vorfall am späten Freitagabend bekam die Polizei vorübergehend Verstärkung.