Reisebus musste von steiler Wiese geborgen werden

In der Nacht auf Freitag kam ein Reisebus in der Südoststeiermark von der Straße ab und rutschte auf eine steil abfallende Wiese. Die 35 Insassen des Busses konnten sich selbstständig befreien. Verletzt wurde niemand.
Ein mit 35 Personen besetzter Reisebus geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Baumgarten (Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark) beim Zurücksetzen von einer Gemeindestraße ab und rutschte auf eine steil abfallende Wiese.
Die Fahrgäste konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Für die Einsatzkräfte stellte die Bergung des Busses jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Erste Versuche in den Nachtstunden mussten – nach erfolgter Sicherung gegen ein weiteres Abrutschen – abgebrochen werden.
Am Samstagvormittag gelang es schließlich, den Reisebus wieder sicher auf die Fahrbahn zu bringen. Die Bergung wurde von den Feuerwehren Baumgarten und Feldbach in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Bergeunternehmen durchgeführt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.