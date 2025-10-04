Brignone: Joggen? „Schaffe nicht mal 10 Minuten“

„Ich will alles geben“

Ihre große Hoffnung ist, bei den Olympischen Spielen in der Heimat mit dabei sein zu können. „Ich will alles geben, damit ich nichts bereuen muss“, sagt Brignone. Aber es sei nicht so, dass sie Olympia oder eine Goldmedaille „brauche“, schließlich habe sie schon Großes in ihrer glorreichen Karriere erreicht.