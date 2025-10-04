300 Millionen Euro! Mega-Angebot für Harry Kane

Das schaffte noch keiner

München feierte zuletzt nicht nur sein Oktoberfest, sondern auch Rekordmann Kane. Schneller als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen in diesem Jahrtausend hat er seine ersten 100 Pflichtspieltore für einen Klub erzielt. Inzwischen steht er bereits bei 102 Toren in 105 Spielen. All dies hat (erneut) das Wüsten-Interesse geweckt …