Ein Klub macht ernst

300 Millionen Euro! Mega-Angebot für Harry Kane

Fußball International
04.10.2025 12:11
Ein Wüsten-Klub lockt Harry Kane mit einem Mega-Angebot.
Ein Wüsten-Klub lockt Harry Kane mit einem Mega-Angebot.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Eine verrückte Summe! Al-Hilal, Topklub aus Saudi-Arabien, lässt bei Harry Kane offenbar nicht locker. Dem 32-jährigen Engländer, der beim FC Bayern München aktuell zahlreiche Rekorde bricht, winkt ein wahrer Geldregen.

Wie die „Bild“ berichtet, war Al-Hilal bereits 2023 an Harry Kane dran. Nach seinem Abschied bei Tottenham entschied sich der Stürmer-Star jedoch für den FC Bayern München und gegen einen Wechsel in die Wüste. Ans Aufgeben denkt Al-Hilal jedoch nicht,

Harry Kane
Harry Kane(Bild: EPA/CHARA SAVVIDOU)

„Die Saudi-League will Kane – und war und ist bereit, eine unfassbare Summe zu zahlen“, verrät „Bild“-Fußballchef Christian Falk. Es handelt sich um einen Dreijahresvertrag – und Al-Hilal bietet Kane die Mega-Summe von 100 Millionen Euro pro Jahr. Absoluter Wahnsinn!

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer (re.) versteht sich bestens mit Harry Kane.
„Unglaublich!“
Laimer über Kane: „Ich habe nicht mal 100 Spiele“
30.09.2025
Geschichte geschrieben
„Brutal, oida!“ Bayerns Kane stellt Rekord auf
27.09.2025

Das schaffte noch keiner
München feierte zuletzt nicht nur sein Oktoberfest, sondern auch Rekordmann Kane. Schneller als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen in diesem Jahrtausend hat er seine ersten 100 Pflichtspieltore für einen Klub erzielt. Inzwischen steht er bereits bei 102 Toren in 105 Spielen. All dies hat (erneut) das Wüsten-Interesse geweckt …

