Austria-Träume: „Dann ist sogar der Titel möglich“

Den Jetlag werde ich bei meinen Reisen nicht immer schnell los“, lacht Stürmer Noah Botic. Der beim letzten freundschaftlichen Doppel bei Neuseeland ins Australiens A-Team einberufen wurde, jedoch keine einzige Minute absolvierte, daher weiter auf sein Debüt warten muss. Bitter, schließlich dauerte alleine seine Anreise samt drei Flügen 26 (!) Stunden. Der 23-Jährige nimmt’s dennoch sportlich. „Unter Trainer Tony Popovic gibt’s keinen Freibrief, musst du dir jeden Einsatz verdienen.“