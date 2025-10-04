Vorteilswelt
Neues Selbstvertrauen

Austria-Träume: „Dann ist sogar der Titel möglich“

Fußball National
04.10.2025 11:19
Austria-Stürmer Noah Botic ist zuversichtlich.
Austria-Stürmer Noah Botic ist zuversichtlich.(Bild: GEPA)

Zuletzt reiste er für Australien und null Spielminuten um die Welt, schlug dann im Derby gegen Rapid eiskalt zu. Heute will Austria-Stürmer Noah Botic nachlegen – und hält bei seinen Veilchen wirklich alles für möglich...

Den Jetlag werde ich bei meinen Reisen nicht immer schnell los“, lacht Stürmer Noah Botic. Der beim letzten freundschaftlichen Doppel bei Neuseeland ins Australiens A-Team einberufen wurde, jedoch keine einzige Minute absolvierte, daher weiter auf sein Debüt warten muss. Bitter, schließlich dauerte alleine seine Anreise samt drei Flügen 26 (!) Stunden. Der 23-Jährige nimmt’s dennoch sportlich. „Unter Trainer Tony Popovic gibt’s keinen Freibrief, musst du dir jeden Einsatz verdienen.“

Folgen Sie uns auf