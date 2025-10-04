Aufregung um neue F1-Regel: „Das ist lächerlich!“

Aufregung in der Formel 1: Max Verstappen schimpft über die neue Regel, die aufgrund der Hitze in Singapur erstmals zum Einsatz kommt.
In Singapur ist es den Piloten erlaubt, Kühlwesten zu tragen. Entscheidet sich ein Fahrer gegen die Kühlweste, muss er als Ausgleich in seinem Dienstwagen Ballastgewichte von 500 Gramm mitnehmen. In jedem Fall müssen die Rennställe ihre Autos gemäß der Verordnung von Renndirektor Rui Marques mit einem Kühlmittelbehälter, Pumpen und einem Wärmetauscher für den möglichen Einsatz der Weste ausrüsten. Das erforderliche Minimumgewicht der Autos wird für das Rennen um 5 Kilo auf 805 Kilogramm erhöht.
„Kühlweste hilft überhaupt nicht“
Weltmeister Verstappen bezeichnete die Regel als „lächerlich“ und kündigte an, er werde die Kühlweste im Rennen nicht tragen. „Ein bisschen schwitzen ist okay für mich. Und nach 15 bis 20 Minuten wird die Weste auch wirklich heiß, hilft also überhaupt nicht“, sagte der Niederländer dem Sender „Viaplay“.
Dass die Kühlweste in der kommenden Saison bei starker Hitze zur Pflicht werden soll, ärgert Verstappen. Im dritten Singapur-Training am Samstag war der Red-Bull-Pilot übrigens der Schnellste. Um 15 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) geht das Qualifying über die Bühne.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.