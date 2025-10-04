Aufregung um neue F1-Regel: „Das ist lächerlich!“

In Singapur ist es den Piloten erlaubt, Kühlwesten zu tragen. Entscheidet sich ein Fahrer gegen die Kühlweste, muss er als Ausgleich in seinem Dienstwagen Ballastgewichte von 500 Gramm mitnehmen. In jedem Fall müssen die Rennställe ihre Autos gemäß der Verordnung von Renndirektor Rui Marques mit einem Kühlmittelbehälter, Pumpen und einem Wärmetauscher für den möglichen Einsatz der Weste ausrüsten. Das erforderliche Minimumgewicht der Autos wird für das Rennen um 5 Kilo auf 805 Kilogramm erhöht.