Drittes Training für den Grand Prix von Singapur

Das dritte Freie Training für den Grand Prix von Singapur steht am Programm. Wir berichten ab 11.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
WM-Spitzenreiter Oscar Piastri ist im Freitags-Training zur Tagesbestzeit gefahren. Der McLaren-Pilot, der zuletzt in Baku einen Ausfall in der ersten Runde zu verdauen hatte, war auf dem Stadtkurs knapp schneller als Youngster Isack Hadjar von den Racing Bulls und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.
Nach zuletzt zwei Siegen von Verstappen könnte die WM doch wieder zu einem Dreikampf werden. Der viermalige Champion liegt im Gesamtklassement vor den verbleibenden sieben Saisonläufen 69 Punkte hinter Spitzenreiter Piastri und 44 Zähler hinter dessen Teamkollegen Norris auf Platz drei. In Singapur hat Verstappen noch nie gewonnen. Der Niederländer wurde in beiden Trainings auf dem Marina Bay Street Circuit Dritter. In der ersten Einheit verwies der 44-jährige Alonso Leclerc auf Platz zwei.
