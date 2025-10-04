Festnahmen und Pyrotechnik bei Pro-Palästina-Demo

An die Vorgaben hielten sich jedoch nicht alle. Während des folgenden Marsches durch die Innenstadt sei es zu mehreren derartigen Vorfällen gekommen, zudem wurden pyrotechnische Gegenstände gezündet. „Im Zuge der Versammlung kam es auch zu mehreren Verwaltungsübertretungen, welche der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht werden.“