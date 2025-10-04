Vorteilswelt
1 cm fehlt auf Rang 5

Diamond League: Kingleys Weite korrigiert

Sport-Mix
04.10.2025 11:23
Endiorass Kingley in Zürich
Endiorass Kingley in Zürich(Bild: James Rhodes)

Interessanter Nachtrag zum Finale der Diamond League in Zürich: Die Weite von Österreichs Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley, mit der er den großartigen sechsten Rang im legendären Letzigrund erreicht hatte, wurde nachträglich von 16,36 m auf 16,49 m korrigiert. Der von Roland Werthner betreute Athlet behielt damit zwar seine Platzierung in Zürich, den fünften Platz verfehlte er in dem neuen Klassement aber nur noch um einen Zentimeter …

0 Kommentare

Zunächst war Endiorass Kingley im offiziellen Ergebnis von Zürich wochenlang mit 16,36 m aufgeschienen. Diese Weite hatte er jeweils im fünften und sechsten Versuch erzielt. In der revidierten Fassung wurde sein letzter Versuch aber auf 16,49 korrigiert. In dem von Hallen-Weltmeister Andy Díaz Hernández (Ita) mit 17,56 m gewonnenen Finale hatte der Brasilianer Almir dos Santos mit 16,50 m den fünften Platz belegt, den der Oberösterreicher jetzt nur hauchdünn verpasste.

Neues Dreisprung-Ergebnis von Zürich
Neues Dreisprung-Ergebnis von Zürich(Bild: Dimaond League AG)

Sechster Versuch neu vermessen
Hier der Hintergrund, wie die Korrektur zustande kam: Georg Werthner hatte den Wettkampf daheim im Fernsehen verfolgt und hatte seinem Bruder Roland mitgeteilt, dass der sechste Versuch von Endi Kingley „sicher“ weiter gewesen sei als jener im fünften Durchgang. Daraufhin schrieb Roland Werthner die Veranstalter von Zürich mit der Bitte an, die Weite des sechsten Versuches noch einmal zu kontrollieren. Deshalb wurde der Sprung neu vermessen und nachträglich mit 16,49 m gewertet. Kingley: „Das ist doch sehr cool und freut mich natürlich sehr!“

Beste Wettkämpfe im Ausland
Für Außenstehende ist dies sicher nur eine kleine Notiz, für Endiorass Kingley und für Statistiker jedoch schon von größerem Interesse. Zürich war demnach sein fünftbester Wettkampf seiner Karriere. Und was einmal mehr für ihn spricht: All seine besten Wettkämpfe erzielte er nicht bei kleinen Meetings daheim, sondern alle bei Großveranstaltungen im Ausland – bei der WM in Tokio, der Team-EM in Maribor und bei der Diamond League in Monaco und in Zürich. Auch seine elf besten Dreisprünge überhaupt stammen von diesen Bewerben.

45-Mal über 16,00 Meter
Kingley weist jetzt insgesamt 18 Wettkämpfe mit regulären Weiten über 16,00 m auf, dabei hatte er 45 Versuche über diese Marke. Der Athlet der TGW Zehnkampf-Union ist nur einer von sechs Österreichern, die die 16,00 m in Wettkämpfen regulär übertroffen haben. Die anderen sind Alfred Stummer (35), Philipp Kronsteiner (11), Julian Kellerer (6), Boris Bjanov (2) und Georg Werthner (1).

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
