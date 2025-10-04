Diamond League: Kingleys Weite korrigiert

Beste Wettkämpfe im Ausland

Für Außenstehende ist dies sicher nur eine kleine Notiz, für Endiorass Kingley und für Statistiker jedoch schon von größerem Interesse. Zürich war demnach sein fünftbester Wettkampf seiner Karriere. Und was einmal mehr für ihn spricht: All seine besten Wettkämpfe erzielte er nicht bei kleinen Meetings daheim, sondern alle bei Großveranstaltungen im Ausland – bei der WM in Tokio, der Team-EM in Maribor und bei der Diamond League in Monaco und in Zürich. Auch seine elf besten Dreisprünge überhaupt stammen von diesen Bewerben.