70-Jähriger tot: Unfall stellt Polizei vor Rätsel

Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt aktuell die Exekutive im Bezirk Zwettl (Niederösterreich). Ein Lenker (68) sei mitten in der Nacht auf einer Privatstraße über ein Hindernis gefahren, das sich als der leblose Körper eines 70-Jährigen herausstellen sollte.
Der Lenker war am Samstag kurz nach Mitternacht auf einer Privatstraße in Bruderndorferwald, einer Katastralgemeinde von Langschlag im Bezirk Zwettl, unterwegs, als er bemerkt haben soll, dass er über einen größeren „Gegenstand“ gefahren sei.
Der 68-Jährige sei daraufhin ausgestiegen und habe danach den leblosen Körper eines Mannes auf der Straße liegend gesehen.
Sowohl der Wagen des Waldviertlers als auch der Leichnam wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.
Ein Alkotest beim 68-Jährigen verlief positiv. Er wird angezeigt, weitere Ermittlungen sind im Gange.
