Festwochen-Intendant Rau ruft zum „Widerstand“ auf

Menschlichkeit habe nur eine Seite. „Über Gaza zu reden bedeutet, die Verbrechen des israelischen Militärs genauso zu verurteilen wie die Verbrechen der Hamas. Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir weiterhin schweigen, werden wir nicht nur zu Mitschuldigen. Wir zerstören nicht nur unsere Menschlichkeit, sondern auch unsere Freiheit und, früher oder später, den Frieden (...)“, heißt es in dem Schreiben. Rau hat es anlässlich der Endproben des von ihm inszenierten Stücks „Der Brief“ in Rom verfasst. Es richtet sich an die Theaterleitung, aber auch an andere Kunst- und Kulturschaffende.