Festwochen-Intendant Rau ruft zum „Widerstand“ auf

Der Wiener Festwochen-Intendant Milo Rau hat in einem offenen Brief „zum Widerstand gegen die Kriegsverbrechen in Gaza“ aufgerufen. „Wir müssen sagen, was wir denken. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was draußen geschieht, in der Welt. Und wir müssen aufhören, darüber zu schweigen“, schrieb er.
Menschlichkeit habe nur eine Seite. „Über Gaza zu reden bedeutet, die Verbrechen des israelischen Militärs genauso zu verurteilen wie die Verbrechen der Hamas. Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir weiterhin schweigen, werden wir nicht nur zu Mitschuldigen. Wir zerstören nicht nur unsere Menschlichkeit, sondern auch unsere Freiheit und, früher oder später, den Frieden (...)“, heißt es in dem Schreiben. Rau hat es anlässlich der Endproben des von ihm inszenierten Stücks „Der Brief“ in Rom verfasst. Es richtet sich an die Theaterleitung, aber auch an andere Kunst- und Kulturschaffende.
Mit der Diskussion um Begriffe wie den Völkermord verliere man nur Zeit. „Als würden wir uns in einem akademischen Seminar befinden, als würde nicht in jeder Minute, da Sie diesen Brief lesen, Menschen in Gaza sterben. An Bomben, an Hunger, an Krankheit“, schrieb der Wiener Festwochen-Intendant. Österreich, Deutschland und Italien hätten kein Recht zu schweigen. „Wir sind die drei Nationen des klassischen Faschismus. Wir haben vor nicht langer Zeit einen Völkermord geplant und ausgeführt, den Genozid an den europäischen Juden und Jüdinnen, den schrecklichsten Völkermord aller Zeiten. Wir haben schon damals geschwiegen und einfach weitergemacht.“
Generalstreik in Italien
Der offene Brief wurde auf einigen europäischen Medienseiten, aber nicht im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Am Freitag war in Italien ein landesweiter Generalstreik nach dem erneuten Stopp der Gaza-Hilfsflotte in Israel ausgerufen worden. Viele Schulen blieben geschlossen, zahlreiche Züge fielen aus oder waren zum Teil stundenlang verspätet. Auch mehrere Inlandsflüge wurden gestrichen. Demonstrierende blockierten den Zugang zu den Häfen Livorno und Genua, organisierten Sitzstreiks und Besetzungen von Schulen und Universitäten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.