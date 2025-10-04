Kino & Streaming

Baywatch Reboot & Dwayne Johnson härtester Kampf

Watchlist Clips
04.10.2025 11:31
0 Kommentare

Diese Woche feiern wirt gleich zwei heiße Comebacks: Baywatch und Scrubs kehren zurück auf unsere Bildschirme. Und dann: Dwayne „The Rock“ Johnson wie nie zuvor! Wir zeigen, was hinter dem Muskel-Mythos steckt und warum sein neuer Film The Smashing Machine ein echter Knockout wird. 

Weitere Videos
Kino & Streaming
Serien-Feuerwerk mit Jude Law & Kino-Karussell
Kino
Blut, Schweiß, Tränen
Stars am Limit: Wenn Dreharbeiten richtig weh tun
Adabei-TV Clips
Nicht verpassen!
Diese Blockbuster erwarten uns noch 2025
Watchlist Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf