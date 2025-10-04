US-Senat konnte sich nicht auf Haushalt einigen

Fachleute gehen von einem wochenlangen Stillstand bei Dienstleistungen des Bundes, staatlichen Museen oder Nationalparks aus. Fehlende US-Wirtschaftsdaten könnten sich auch an den Börsen auswirken. „Die Märkte hassen Unsicherheit mehr als schlechte Nachrichten“, sagte etwa Stephen Innes von SPI Asset Management. Bisher ist an der Wall Street jedoch nichts zu spüren. Wegen der Haushaltssperre sagte die US-Regierung die Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen ab, die für Freitag geplant gewesen wäre.