Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnelle F1-Rückkehr?

Horner „ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an“

Formel 1
04.10.2025 09:37
Christian Horner hofft auf eine schnelle Rückkehr in die Formel 1.
Christian Horner hofft auf eine schnelle Rückkehr in die Formel 1.(Bild: AP/Matt York)

Nach seinem Aus bei Red Bull peilt Christian Horner eine rasche Formel-1-Rückkehr an. Der 51-Jährige rufe derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell vor dem Grand Prix in Singapur am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).

0 Kommentare

Zuletzt war der Brite mit mehreren Rennställen in Verbindung gebracht worden. Eine Kontaktaufnahme habe es unter anderem mit dem Haas-Team gegeben, die Gespräche wurden aber nicht weitergeführt. Auch Alpine und Aston Martin werden immer wieder genannt.

Christian Horner
Christian Horner(Bild: AP/Asanka Brendon Ratnayake)

Beim neuen Cadillac-Team und bei Williams wurde eine Verpflichtung Horners bereits ausgeschlossen. Zuletzt gab's auch Spekulationen, Horner könnte sich mit einem eigenen Team um einen Startplatz in der Motorsport-Königsklasse bemühen.

Lesen Sie auch:
Christian Horner will wieder zurück in die Formel 1.
„Es ist erledigt“
Teamchef: Verhandlungen mit Horner gescheitert
03.10.2025
Einigung mit Red Bull
Gigantische Abfindung! Horner darf endgültig gehen
22.09.2025

Satte Abfindung
Im Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Vor Kurzem einigten sich beide Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.894 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
193.327 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
184.103 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1121 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
854 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf