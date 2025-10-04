Horner „ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an“

Nach seinem Aus bei Red Bull peilt Christian Horner eine rasche Formel-1-Rückkehr an. Der 51-Jährige rufe derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell vor dem Grand Prix in Singapur am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).
Zuletzt war der Brite mit mehreren Rennställen in Verbindung gebracht worden. Eine Kontaktaufnahme habe es unter anderem mit dem Haas-Team gegeben, die Gespräche wurden aber nicht weitergeführt. Auch Alpine und Aston Martin werden immer wieder genannt.
Beim neuen Cadillac-Team und bei Williams wurde eine Verpflichtung Horners bereits ausgeschlossen. Zuletzt gab's auch Spekulationen, Horner könnte sich mit einem eigenen Team um einen Startplatz in der Motorsport-Königsklasse bemühen.
Satte Abfindung
Im Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Vor Kurzem einigten sich beide Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.