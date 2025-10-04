„Da werden Erinnerungen an die Kindheit wach“

Rot sah man auch an der Seite von Karl Wendlinger. Der 56-Jährige ließ den Mercedes-Benz 300 SEL (Spitzname: „Rote Sau“) kaum aus den Augen. „Das Auto (Baujahr 1971, Anm.) ist heutzutage noch super zu fahren“, erzählte Wendlinger, der wie viele weitere bekannte Namen freundlich mit den Besuchern plauderte. „Es ist wichtig, den Leuten auch den klassischen Teil des Motorsports näherzubringen“, betonte der ehemalige Rennfahrer. Die Traumwagen gab es aber nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Die PS-Prominenz saß dabei selbst am Steuer.