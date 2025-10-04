Aussortiert! „Der große Verlierer der Saison“

„Für mich ist es schon ein wenig überraschend“

Bei Kovac sorgt die Nicht-Nominierung von Groß für die kommenden WM-Qualifikationsspiele jedoch für Verwunderung. „Für mich ist es schon ein wenig überraschend, dass er nicht dabei ist, aber das ist die Entscheidung des Bundestrainers“, so der BVB-Coach.