Von Sabitzer verdrängt

Aussortiert! „Der große Verlierer der Saison“

Deutsche Bundesliga
04.10.2025 10:03
Dortmund-Kicker Pascal Groß muss sich aktuell hinten anstellen.
Dortmund-Kicker Pascal Groß muss sich aktuell hinten anstellen.(Bild: GEPA)

Während ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund mit starken Leistungen aufzeigt, durchlebt Teamkollege Pascal Groß aktuell eine schwierige Zeit. „Er ist für mich der große Verlierer der bisherigen Saison“, meint Legende Stefan Effenberg.

Im zentralen Mittelfeld bei Borussia Dortmund sind Marcel Sabitzer und Felix Nmecha aktuell unter Trainer Niko Kovac gesetzt. Auch Jobe Bellingham hat bessere Karten als Pascal Groß.

Marcel Sabitzer befindet sich in Topform.
Marcel Sabitzer befindet sich in Topform.(Bild: AP/Christophe Ena)

Der Vertrag des 34-jährigen Deutschen läuft im Sommer aus, laut „Bild“ wird Groß keinen neuen Kontrakt beim BVB erhalten.

Zudem bitter: Groß spielt auch im DFB-Team keine Rolle mehr. „Der Mittelfeldspieler hat seinen Stammplatz beim BVB verloren und konnte sich damit auch nicht für die DFB-Elf empfehlen. Völlig verständlich, dass Julian Nagelsmann ihn deshalb nicht berücksichtigt hat“, schreibt Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei „t-online.de“.

„Für mich ist es schon ein wenig überraschend“
Bei Kovac sorgt die Nicht-Nominierung von Groß für die kommenden WM-Qualifikationsspiele jedoch für Verwunderung. „Für mich ist es schon ein wenig überraschend, dass er nicht dabei ist, aber das ist die Entscheidung des Bundestrainers“, so der BVB-Coach.

