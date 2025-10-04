NFL trauert: Super-Bowl-Sieger (39) verstorben

Große Trauer in der NFL: Arthur Jones, Super-Bowl-Sieger von 2013, ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben.
„Arthurs Anwesenheit war für jeden, dem er begegnete, ein Geschenk. Sein breites, strahlendes Lächeln, seine ansteckende Energie und seine stets positive Einstellung haben eine Präsenz geschaffen, die andere immer wieder aufmunterte“, sagt Eric DeCosta, Manager der Baltimore Ravens.
Sein größter Erfolg
2013 schnappte sich Jones mit den Ravens den Super Bowl. Im Endspiel gewann man damals mit 34:31 gegen die San Francisco 49ers. Mit einem Fumble Recovery und einem Sack gegen Colin Kaepernick hatte Jones großen Anteil am Erfolg.
Jones spielte auch für die Indianapolis Colts und die Washington Redskins. 2017 beendet er nach der Saison seine Karriere.
Kommentare
