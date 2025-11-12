Vienna-Präsident: „Da muss mehr herausschauen“

Stimmt wohl. Zur Erinnerung: Das Ligaspitzenbudget von 6,5 Millionen Euro investierte man vor der Saison fleißig in den Kader, leistete sich unter anderem Bundesliga-Kicker wie Rosenberger (GAK), Okungbowa (WSG Tirol) oder Dantas (Chemnitz). Auch Susso (Pisa, Serie A), Djuricin (Stripfing) und Seo (Chemnitz, dritte deutsche Liga) laufen nicht umsonst auf. Ja, man träumte groß bei Blau-Gelb, visierte medienwirksam den Meister an. Und landete nur wenige Monate später aktuell auf dem ernüchternden neunten Tabellenplatz. „Der Kader ist möglicherweise ein guter, aber nicht der richtige für uns. Die individuelle Qualität ist sicher da, es ist aber einfach keine richtige Mannschaft“, gesteht Svoboda die Fehler ein. „Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung gegenüber dem Klub, mit diesen Mitteln muss da einfach mehr herausschauen.“