Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Ivanschitz-Abgang

Vienna-Präsident: „Da muss mehr herausschauen“

Fußball National
12.11.2025 18:30
Andi Ivanschitz verlässt die Vienna nach knapp drei Jahren
Andi Ivanschitz verlässt die Vienna nach knapp drei Jahren(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nachdem die großen Meisterschaftsträume bei Zweitligist Vienna sukzessive einer Albtraum-Hinrunde weichen mussten, gab's mit dem Abgang von Sportchef Andi Ivanschitz die nächsten personellen Konsequenzen. Präsident Kurt Svoboda sprach mit der „Krone“ über die Hintergründe und die Zukunft.

0 Kommentare

Die Nahrungskette in der Fußballwelt ist recht simpel. Läuft's nicht, fliegt zuerst der Trainer. Deshalb steht bei der Vienna in „Liga zwa“ auch seit September Hans Kleer statt Mehmet Sütcü an der Seitenlinie. Bringt auch das wie auf der Hohen Warte, mit seither enttäuschenden acht „Körnern“ aus ebenso vielen Partien, nicht die erwünschte Trendwende, geht's dem Sportchef an den Kragen. So musste gestern auch Andi Ivanschitz nach fast drei Jahren in Döbling seine Sachen packen. „Eine sehr schwere Entscheidung, die wir auch lange hinausgezögert haben. Aber auch einfach der notwendige Reset für die Zukunft“, seufzte Präsident Kurt Svoboda.

Präsident Kurt Svoboda & Co. blicken schon jetzt in Richtung neuer Saison
Präsident Kurt Svoboda & Co. blicken schon jetzt in Richtung neuer Saison(Bild: Mario Urbantschitsch)

Stimmt wohl. Zur Erinnerung: Das Ligaspitzenbudget von 6,5 Millionen Euro investierte man vor der Saison fleißig in den Kader, leistete sich unter anderem Bundesliga-Kicker wie Rosenberger (GAK), Okungbowa (WSG Tirol) oder Dantas (Chemnitz). Auch Susso (Pisa, Serie A), Djuricin (Stripfing) und Seo (Chemnitz, dritte deutsche Liga) laufen nicht umsonst auf. Ja, man träumte groß bei Blau-Gelb, visierte medienwirksam den Meister an. Und landete nur wenige Monate später aktuell auf dem ernüchternden neunten Tabellenplatz. „Der Kader ist möglicherweise ein guter, aber nicht der richtige für uns. Die individuelle Qualität ist sicher da, es ist aber einfach keine richtige Mannschaft“, gesteht Svoboda die Fehler ein. „Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung gegenüber dem Klub, mit diesen Mitteln muss da einfach mehr herausschauen.“

Das offene Stellenangebot hat schon konkrete Formen
Während sich der „Ex“ Andi Ivanschitz noch nicht äußern wollte, die Sache verständlicherweise erst einmal sacken lassen möchte, finalisieren Svoboda & Co. bereits das offene Stellenangebot. „Bis wir jemanden gefunden haben, der passt, werden wir das intern lösen. Aber wir suchen jemanden, der Ahnung von Sportstrategie und Kaderplanung hat, Führungsqualitäten besitzt und Kommunikation beherrscht. Das richtige Netzwerk und Scouting sowieso, außerdem auch administrative und Budgetkompetenzen.“

Lesen Sie auch:
Andreas Ivanschitz muss bei der Vienna gehen.
Nach knapp drei Jahren
Vienna trennt sich von Sportdirektor Ivanschitz!
12.11.2025
Krone Plus Logo
Trainer Gspurning:
„Jeder gönnt dem anderen auch die Einser-Rolle“
12.11.2025
„Eine Extra-Spannung“
Baumgartner spürt „Kribbeln“ vor WM-Quali-Finale
12.11.2025

Der „Marchfelder Bazar“
Na, das klingt doch schon recht konkret. Ob sich im Winter sonst noch personell was tut, man nach dem „Ableben“ Stripfings vielleicht am „Marchfelder Bazar“ zuschlägt? „Schließen wir absolut nicht aus, da sind einige interessante Spieler dabei. Wir werden die Pause auf jeden Fall nutzen und reevaluieren.“ Allerdings bereits mit Blick auf die nächste Saison, für dieses Jahr bleibt der Titel in Blau-Gelb eben nur ein Wunschtraum ... 

Porträt von Dorian Seistock
Dorian Seistock
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DöblingChemnitzHohe Warte
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball National
Nach Ivanschitz-Abgang
Vienna-Präsident: „Da muss mehr herausschauen“
Krone Plus Logo
„Er macht Rambazamba“
Bayern-Legende mit Mega-Lob für ÖFB-Star
Krone Plus Logo
Platz für Jurtin
Sturm: Die Legende aus Judenburg als Namensgeber
Finales Aus
Stripfing legt Zulassung zurück – verlässt 2. Liga
„Eine Extra-Spannung“
Baumgartner spürt „Kribbeln“ vor WM-Quali-Finale
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine