Eisbullen-Fanliebling vor Liga-Comeback

Aufgrund eines Augenhöhlenbruchs musste Mario Huber fünf Wochen zusehen, wie seine Eisbullen auf dem Eis zu Werke gingen. Der 29-jährige Tiroler kehrt am Freitag zurück in den Kader, soll gegen Rivale Bozen sein Comeback feiern.
Man sah ihm den Spaß und die Vorfreude gestern beim Training richtig an. Nach fünfwöchiger Verletzungspause kehrt Fanliebling Mario Huber (hat sogar eine eigene Fankurve) zurück, feiert heute (19.15) gegen Bozen sein Comeback. „Ich bin froh, dass mir die Ärzte endlich grünes Licht gegeben haben“, sagte er im Gespräch mit der „Krone“. Der 29-Jährige wird zunächst das Visier noch gegen Gitter tauschen, um sein Gesicht nach dem Augenhöhlenbruch zu schützen. „Schmerzen habe ich keine mehr. Vereinzelt ist das Gesicht aber noch etwas taub“, meinte er.
Gegen den Rivalen will er jedoch keinen Zweikampf scheuen. Apropos Zweikämpfe: Diese kann Neubulle Brandon Coe bislang nur im Training führen. Weil das Visum noch fehlt, ist der Kanadier am Wochenende gegen Südtirol und in Linz noch nicht spielberechtigt. Trainer Viveiros erfuhr’s gestern kurz nach dem Training. Ein Einsatz am Mittwoch in der Königsklasse bei Odense (Dän) scheint hingegen möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.