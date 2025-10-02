Eisbullen-Fanliebling vor Liga-Comeback

Man sah ihm den Spaß und die Vorfreude gestern beim Training richtig an. Nach fünfwöchiger Verletzungspause kehrt Fanliebling Mario Huber (hat sogar eine eigene Fankurve) zurück, feiert heute (19.15) gegen Bozen sein Comeback. „Ich bin froh, dass mir die Ärzte endlich grünes Licht gegeben haben“, sagte er im Gespräch mit der „Krone“. Der 29-Jährige wird zunächst das Visier noch gegen Gitter tauschen, um sein Gesicht nach dem Augenhöhlenbruch zu schützen. „Schmerzen habe ich keine mehr. Vereinzelt ist das Gesicht aber noch etwas taub“, meinte er.