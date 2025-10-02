Vorteilswelt
Grünes Licht!

Eisbullen-Fanliebling vor Liga-Comeback

Salzburg
02.10.2025 21:30
Sah gezeichnet aus, ist jetzt aber wieder fit: Salzburgs Mario Huber.
Sah gezeichnet aus, ist jetzt aber wieder fit: Salzburgs Mario Huber.(Bild: Tröster Andreas)

Aufgrund eines Augenhöhlenbruchs musste Mario Huber fünf Wochen zusehen, wie seine Eisbullen auf dem Eis zu Werke gingen. Der 29-jährige Tiroler kehrt am Freitag zurück in den Kader, soll gegen Rivale Bozen sein Comeback feiern. 

0 Kommentare

Man sah ihm den Spaß und die Vorfreude gestern beim Training richtig an. Nach fünfwöchiger Verletzungspause kehrt Fanliebling Mario Huber (hat sogar eine eigene Fankurve) zurück, feiert heute (19.15) gegen Bozen sein Comeback. „Ich bin froh, dass mir die Ärzte endlich grünes Licht gegeben haben“, sagte er im Gespräch mit der „Krone“. Der 29-Jährige wird zunächst das Visier noch gegen Gitter tauschen, um sein Gesicht nach dem Augenhöhlenbruch zu schützen. „Schmerzen habe ich keine mehr. Vereinzelt ist das Gesicht aber noch etwas taub“, meinte er.

Gegen den Rivalen will er jedoch keinen Zweikampf scheuen. Apropos Zweikämpfe: Diese kann Neubulle Brandon Coe bislang nur im Training führen. Weil das Visum noch fehlt, ist der Kanadier am Wochenende gegen Südtirol und in Linz noch nicht spielberechtigt. Trainer Viveiros erfuhr’s gestern kurz nach dem Training. Ein Einsatz am Mittwoch in der Königsklasse bei Odense (Dän) scheint hingegen möglich.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Salzburg

