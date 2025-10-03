„Schorsch“ am Ende? | Superprovokateur

„Schorsch“ am Ende? Er ist charmant, kommt bei Frauen gut an, er fährt gerne heiße Schlitten und lässt schon mal am Flughafenparkhaus in Innsbruck sein geladenes Jagdgewehr im Auto sichtbar liegen – so ist er , der „Schorsch“, der es als Tiroler SPÖ-Chef zu überregionaler Bekanntheit und in seinem Heimatland bis zum Landeshauptmann-Stellvertreter gebracht hat. Als Ministerkandidat wurde er gehandelt, die Welt schien ihm offen zu stehen. Doch solche Typen wie Georg Dornauer einer ist, verlieren oft den Blick auf Grenzen, die es auch für sie gibt. Sie reizen den Bogen so weit aus, bis er überspannt ist. So kostete ihn ein Jagdfoto gemeinsam mit seinem da längst in die Milliardenpleite verstrickten Landsmann René Benko zunächst die Führung der Landes-SPÖ. Jetzt wurde er auch aus dem Landtagsklub und schließlich auch aus der Partei ausgeschlossen. Das Ende seiner politischen Karriere? Geht es nach ihm, wohl nicht…