Erster Winter ohne Rodelspaß am Biberg Saalfelden

Das kolportierte Aus für Rodelspaß am Biberg trifft auf den Winter zu. An der sechs Kilometer langen Naturrodelbahn, die oberhalb des Berggasthofs Huggenberg und der Sommerrodel-Bergstation liegt, bleibt es heuer erstmals still und dunkel. Die Strecke mit Startpunkt beim Berggasthof „Berlis Hütte“ wird nicht mehr präpariert. Schneemangel und auch Haftungsfragen sollen bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben.