Kältemaschine „flog“ per Kran über Festspielhäuser

Die knapp sieben Tonnen schwere Maschine wurde am Donnerstag schon aus ihrem Platz in einer Mönchsberg-Kaverne gehoben und in der Hofstallgasse „flugbereit“ gemacht. In der Nacht wurde die Kältemaschine samt Pumpen und Verrohrungen dann per Kran über die Dächer der Festspielhäuser an ihren neuen Bestimmungsort gebracht.