Kältemaschine „flog“ per Kran über Festspielhäuser

Spektakulärer Einsatz bei der Großbaustelle im Salzburger Festspielbezirk: Die Kältemaschine wurde aus den Bestandskavernen im Mönchsberg gebracht und in der Nacht auf Freitag an ihren neuen Standort „geflogen“.
Die knapp sieben Tonnen schwere Maschine wurde am Donnerstag schon aus ihrem Platz in einer Mönchsberg-Kaverne gehoben und in der Hofstallgasse „flugbereit“ gemacht. In der Nacht wurde die Kältemaschine samt Pumpen und Verrohrungen dann per Kran über die Dächer der Festspielhäuser an ihren neuen Bestimmungsort gebracht.
Sie musste in der neu errichteten Kältezentrale gegenüber des früheren Schüttkastens, wo im Rahmen des Projektes „Festspielbezirk 2030“ ein Begegnungszentrum entsteht, eingepasst werden.
Die Inbetriebnahme der Bestandsmaschine ist für Ende November geplant. Der gesamte Spielbetrieb wird von hier aus klimatisiert. Erst mit Fertigstellung der gesamten Baustelle, die für 2033 geplant ist, soll sie durch ein neues Gerät ersetzt werden.
Parallel dazu laufen die Arbeiten für eine neue Trafozentrale im Untergeschoß des Großen Festspielhauses.
Kommentare
