Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sauna öffnet heute

Aqua Salza: Bad für 30.000 Kinder in der Region

Salzburg
03.10.2025 09:00
Geschäftsführer Erik Kerwer im nigelnagelneuen Tepidarium.
Geschäftsführer Erik Kerwer im nigelnagelneuen Tepidarium.(Bild: Tröster Andreas)

In vier Monaten wurde das Aqua Salza in Golling saniert. 1,8 Millionen kostete die Erneuerung. Heute sperrt der Saunabereich wieder auf. Nächste Woche folgen Schulen und Vereine. Das Babybecken muss aber warten. 

0 Kommentare

Nicht neu, aber besser! Das Aqua Salza in Golling hat eine Wellness-Kur hinter sich. Seit Jahren herrschte Sanierungsbedarf – heuer hat es endlich geklappt. 1,8 Millionen Euro kostete das Projekt. Möglich wurde diese Summe durch eine 70-Prozent-Finanzspritze des Landes Salzburg. 290.000 Euro muss die Gemeinde Golling berappen, 330.000 Euro teilen sich die restlichen Gemeinden im Tennengau auf.

Der Wellness- und der Außenbereich wurden saniert.
Der Wellness- und der Außenbereich wurden saniert.(Bild: Tröster Andreas)

Geschäftsführer Erik Kerwer erzählt von der Turbo-Baustelle: „Es war schon Wahnsinn. In vier Monaten das alles zu machen. Da ist so ein Gefühl entstanden im Sinne von ’wir gegen den Rest der Welt’.“ Alle hätten Hand in Hand geschuftet. Kerwer freut sich, dass der Großteil der Aufträge an Unternehmer aus der Region ging: „Das spiegelt unsere regionale Verbundenheit wider.“

Das Dampfbad wurde runderneuert
Das Dampfbad wurde runderneuert(Bild: Tröster Andreas)

Das zeigen auch Kerwers Gästeanalysen: Vom Pongau bis in den Flachgau reisen die Gäste ins Aqua Salza. 30.000 Kinder aus Schulen und Vereinen pro Jahr zählt das Bad.

Was wurde nun gemacht? Eine Photovoltaikanlage drückt die enormen Energiekosten um viele Hunderttausend Euro. Ein Tepidarium – eine Art Sauna mit mildem Raumklima und ohne Luftfeuchtigkeit – ist dazugekommen.

Das Babybecken kommt wegen Lieferschwierigkeiten erst in ein paar Wochen.
Das Babybecken kommt wegen Lieferschwierigkeiten erst in ein paar Wochen.(Bild: Tröster Andreas)

Darüber hinaus standen Investitionen in Sicherheit und zig kleinere Verbesserungen an. Der Wellnessbereich öffnet heute, der Schul- und Vereinsbetrieb im Schwimmbad am 7. Oktober. Einzig das Babybecken braucht wegen Lieferschwierigkeiten noch.

Lesen Sie auch:
2022 hatte das Aqua Salza Personalprobleme. Nun treiben die Energiekosten das Bad ins Minus.
Suche nach Zahlern
Aqua-Salza-Sanierung wird Millionen kosten
14.10.2024
Golling
Aqua Salza ist Lichtblick in Salzburger Bad-Misere
29.03.2025

Gollings Ortschef Martin Dietrich (SPÖ) sagt: „Über alle Fraktionen hinaus haben wir gemeinsam dieses Projekt gestemmt. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf