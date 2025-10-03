Aqua Salza: Bad für 30.000 Kinder in der Region

In vier Monaten wurde das Aqua Salza in Golling saniert. 1,8 Millionen kostete die Erneuerung. Heute sperrt der Saunabereich wieder auf. Nächste Woche folgen Schulen und Vereine. Das Babybecken muss aber warten.
Nicht neu, aber besser! Das Aqua Salza in Golling hat eine Wellness-Kur hinter sich. Seit Jahren herrschte Sanierungsbedarf – heuer hat es endlich geklappt. 1,8 Millionen Euro kostete das Projekt. Möglich wurde diese Summe durch eine 70-Prozent-Finanzspritze des Landes Salzburg. 290.000 Euro muss die Gemeinde Golling berappen, 330.000 Euro teilen sich die restlichen Gemeinden im Tennengau auf.
Geschäftsführer Erik Kerwer erzählt von der Turbo-Baustelle: „Es war schon Wahnsinn. In vier Monaten das alles zu machen. Da ist so ein Gefühl entstanden im Sinne von ’wir gegen den Rest der Welt’.“ Alle hätten Hand in Hand geschuftet. Kerwer freut sich, dass der Großteil der Aufträge an Unternehmer aus der Region ging: „Das spiegelt unsere regionale Verbundenheit wider.“
Das zeigen auch Kerwers Gästeanalysen: Vom Pongau bis in den Flachgau reisen die Gäste ins Aqua Salza. 30.000 Kinder aus Schulen und Vereinen pro Jahr zählt das Bad.
Was wurde nun gemacht? Eine Photovoltaikanlage drückt die enormen Energiekosten um viele Hunderttausend Euro. Ein Tepidarium – eine Art Sauna mit mildem Raumklima und ohne Luftfeuchtigkeit – ist dazugekommen.
Darüber hinaus standen Investitionen in Sicherheit und zig kleinere Verbesserungen an. Der Wellnessbereich öffnet heute, der Schul- und Vereinsbetrieb im Schwimmbad am 7. Oktober. Einzig das Babybecken braucht wegen Lieferschwierigkeiten noch.
Gollings Ortschef Martin Dietrich (SPÖ) sagt: „Über alle Fraktionen hinaus haben wir gemeinsam dieses Projekt gestemmt. Das ist etwas ganz Besonderes.“
