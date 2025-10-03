Aqua Salza: Bad für 30.000 Kinder in der Region

Geschäftsführer Erik Kerwer erzählt von der Turbo-Baustelle: „Es war schon Wahnsinn. In vier Monaten das alles zu machen. Da ist so ein Gefühl entstanden im Sinne von ’wir gegen den Rest der Welt’.“ Alle hätten Hand in Hand geschuftet. Kerwer freut sich, dass der Großteil der Aufträge an Unternehmer aus der Region ging: „Das spiegelt unsere regionale Verbundenheit wider.“