Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Luka Sandmayr

Violettes Urgestein: „Kein großer Unterschied“

Salzburg
04.10.2025 05:00
Luka-Nils Sandmayr (re.) ist ein wichtiger Bestandteil der Austria.
Luka-Nils Sandmayr (re.) ist ein wichtiger Bestandteil der Austria.(Bild: GEPA)

Austrias Luka-Nils Sandmayr hat in Violett bereits viel erlebt. Seit 2009 ist der Stadt-Salzburger bereits Teil des Klubs. Auch in der 2. Liga hat er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zur Stammkraft entwickelt.

0 Kommentare

Die aktuelle Mannschaft von Austria Salzburg beinhaltet viele neue Gesichter. Von den Aufstiegshelden sind nur noch wenige in der 2. Liga dabei. Einer davon ist Luka-Nils Sandmayr. Der Rechtsverteidiger ist seit 2009 bei den Violetten, kam damals als Neunjähriger aus der Bullen-Jugend. Seither erlebte er alle violetten Höhen und Tiefen mit. Das Zweitliga-Abenteuer zählt wieder als Höhepunkt.

Zitat Icon

Es sind viele hohe Bälle und es ist körperlicher. Vom Spielerischen her merke ich nicht so einen großen Unterschied.

Luka-Nils SANDMAYR

Der Start war jedoch schwierig – in Runde eins nicht im Kader, im zweiten Spiel 90 Minuten nur auf der Bank. Danach kämpfte sich der Stadt-Salzburger in die Startelf, lieferte in sechs Partien zwei Vorlagen. „Es ist intensiver, physisch ist es schon eine Änderung im Vergleich zur Regionalliga“, erzählt der 26-Jährige, der in den Jahren davor noch nie 2. Liga spielte. „Es sind viele hohe Bälle und es ist körperlicher. Vom Spielerischen her merke ich gar nicht so einen großen Unterschied.“

Lesen Sie auch:
Kapitän Phillip Verhounig verschoss den Elfmeter.
Elfmeter verschossen
Liefering vergibt in letzter Sekunde den Sieg
03.10.2025
Salzburger Liga
Siegreiches Wiedersehen mit dem Ex-Trainer
03.10.2025
2:0-Erfolg
Kuchl war auch von Wals-Grünau nicht zu stoppen
03.10.2025
Krone Plus Logo
Benedict Scharner
Sohn von Ex-Teamspieler will bei Liefering glänzen
03.10.2025

Jagd auf dritten Sieg
Wie Sandmayr und die Austria ist auch Hertha Wels heuer neu in der 2. Liga. Die beiden Aufsteiger prallen Samstag (14.30) in Maxglan aufeinander. Die Violetten jagen dabei den dritten Saisonsieg. „Grundsätzlich können wir zufrieden sein“, betont das Austria-Urgestein.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.418 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
189.255 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.257 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1110 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
828 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf