Violettes Urgestein: „Kein großer Unterschied“

Der Start war jedoch schwierig – in Runde eins nicht im Kader, im zweiten Spiel 90 Minuten nur auf der Bank. Danach kämpfte sich der Stadt-Salzburger in die Startelf, lieferte in sechs Partien zwei Vorlagen. „Es ist intensiver, physisch ist es schon eine Änderung im Vergleich zur Regionalliga“, erzählt der 26-Jährige, der in den Jahren davor noch nie 2. Liga spielte. „Es sind viele hohe Bälle und es ist körperlicher. Vom Spielerischen her merke ich gar nicht so einen großen Unterschied.“