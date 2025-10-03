Vorteilswelt
Von Polizeistreife

Autohehler wurde mit gestohlenem Auto geschnappt

Kärnten
03.10.2025 14:20
Der Autodieb ging der Poliezi ins Netz (Symbolbild).
Der Autodieb ging der Poliezi ins Netz (Symbolbild).

Als die Autobahnpolizei Villach (Kärnten) am Dienstag auf der A2 einen deutschen Pkw aufhielt, fiel den Beamten bald auf, dass da etwas nicht stimmte. Der rumänische Lenker (39) war für deutsche Behörden nämlich kein Unbekannter.

0 Kommentare

Als die Streife der Autobahnpolizei Villach am Dienstag einen Pkw mit deutschem Kennzeichen auf der A2-Südautobahn aufhielt, wussten die Beamten nicht, was für einen dicken Fisch sie da an der Angel hatten. Erst stellte sich heraus, dass das Auto des 39-jährigen Rumänen gestohlen war, dann wurden die deutschen Behörden kontaktiert.

„Der Mann steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge gestohlen und versucht zu haben, diese gewinnbringend weiterzuverkaufen, darunter auch ein weiterer hochpreisiger Pkw“, berichtet die Polizei. „Aufgrund der festgestellten arbeitsteiligen Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass die Taten im Rahmen einer kriminellen Organisation geplant und von deren Mitgliedern ausgeführt wurden.“

Ein Schaden von mehreren Hunderttausenden Euro dürfte durch die Diebstähle bislang entstanden sein. Während die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Anzeige auf freiem Fuß anordnete, wurde der Rumäne nach Verfügung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl in das PAZ Villach eingeliefert – Schubhaft!

Kärnten

Von Polizeistreife
Autohehler wurde mit gestohlenem Auto geschnappt
Privater Anbieter
Horrende Kosten fürs Parken sorgen für Ärger
Krone Plus Logo
Die 2. Liga startet
Sogar Rapid Wien jagt jetzt die Wörthersee Piraten
Zwei Verletzte
Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher
„Chef‘s Roulette“
Überraschungsmenü dank geheimen Küchentauschs
