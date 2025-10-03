Autohehler wurde mit gestohlenem Auto geschnappt

Als die Streife der Autobahnpolizei Villach am Dienstag einen Pkw mit deutschem Kennzeichen auf der A2-Südautobahn aufhielt, wussten die Beamten nicht, was für einen dicken Fisch sie da an der Angel hatten. Erst stellte sich heraus, dass das Auto des 39-jährigen Rumänen gestohlen war, dann wurden die deutschen Behörden kontaktiert.