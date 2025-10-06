Mehr Platz für Musiker und ihre Instrumente

Die Musikschule in St. Kanzian platzt aus allen Nähten. Nachdem die Gemeinde nun Besitzer des ehemaligen Lokals „Rumpelstilzchen“ ist, das wie es der Zufall will, direkt daneben liegt, wird bald auch hier „aufgespielt“.
Früher wurden hier Schlager- oder Rockhits gespielt, auf Freundschaften angestoßen oder auch das eine oder andere Tanzbein geschwungen. Zumindest in der Seengemeinde St. Kanzian kannte jeder das „Rumpelstilzchen“, das noch bis vor wenigen Jahren ein beliebter Treffpunkt war. Nachdem das Lokal zugesperrt wurde, war es noch einige Zeit in Privatbesitz.
„Die Gemeinde hat es gemeinsam mit dem ehemaligen Post-Gebäude angekauft“, bestätigt Bürgermeister Thomas Krainz. Dieses wird aktuell als Lagerfläche vermietet. Für das Lokal gibt es eine besonders schöne Nachnutzung: Die Musikschule Südkärnten braucht dringend neue Räumlichkeiten.
Krainz: „Die Musiker sind im Kulturzentrum K3 untergebracht, dort sind die Räumlichkeiten aber begrenzt.“ Adaptiert wurde das Lokal im Nachbargebäude bereits. Stattfinden sollen dort etwa theoretische Seminare oder Vorträge.
Kommentare
