Mehr Platz für Musiker und ihre Instrumente

Früher wurden hier Schlager- oder Rockhits gespielt, auf Freundschaften angestoßen oder auch das eine oder andere Tanzbein geschwungen. Zumindest in der Seengemeinde St. Kanzian kannte jeder das „Rumpelstilzchen“, das noch bis vor wenigen Jahren ein beliebter Treffpunkt war. Nachdem das Lokal zugesperrt wurde, war es noch einige Zeit in Privatbesitz.